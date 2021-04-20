В Україні різко подешевшають авіаперельоти – з квитків знімуть ПДВ

Про здешевшання квитків на авіарейси українські чиновники говорять вже півтора року

В українському уряді вважають, що запровадження нульової ставки податку на додану вартість на внутрішні авіаперевезення сприятиме здешевленню квитків і пожвавленню туризму в Україні.

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Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба Кабміну.

В нараді взяли участь керівники Мінінфраструктури, Мінекономіки та Мінфіну. Вони розглянули питання запровадження нульової ставки ПДВ на внутрішні рейси для українських авіаперевізників, що необхідно для пожвавлення внутрішнього туризму.

За словами Шмигаля, звільнення від оподаткування призведе до зменшення витрат і здешевлення авіаквитків на внутрішні рейси.

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"Українці отримають ширший доступ до швидких і безпечних подорожей всередині країни. Ці законодавчі зміни необхідно внести якнайшвидше, аби вже цього літа збільшити туристичний потік", — підкреслив прем’єр.

За підсумками наради він доручив міністерствам провести всю необхідну підготовчу роботу і оперативно напрацювати відповідні зміни до закону.

Нагадаємо, що скасування ПДВ на внутрішні авіаперевезення створить позитивні умови для розвитку вітчизняних авіакомпаній і пожвавить регіональне авіасполучення, на Банковій заявили ще наприкінці лютого-2021.

Також повідомляли, що в жовтні-2019 Мінінфраструктури вже пропонувало скасувати ПДВ на внутрішні авіаперевезення. Рішення про скасування податку мала ухвалити Верховна Рада.

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