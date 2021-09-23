В Україні рекордно подорожчав популярний овоч

В Узбекистані і Таджикистані цибуля ріпчаста зараз продається в середньому в два рази дешевше, ніж в Україні

В Україні рекордно високі ціни на цибулю / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна може знову стати імпортером ріпчастої цибулі після сезону експорту в рекордну кількість країн цього виду овочів. Оптові ціни на цибулю на внутрішньому ринку є рекордними для цього періоду року.

Пишуть аналітики EastFruit.

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Оптова ціна на цибулю стандартної якості – 7 грн/кг (0,26 доларів за кг) і вище минулорічної ціни в 2,3 рази.

В Узбекистані і Таджикистані цибуля ріпчаста зараз продається в середньому в два рази дешевше – по 0,12-14 доларів за кг, ніж в Україні.

Навіть в Росії цибуля продається дешевше, ніж в Україні. Хоча там ціни на більшість видів овочів і картоплю в цьому році надзвичайно високі. А в Польщі цибуля коштує так само як і в Україні, але ціни там виросли тільки останнім часом, а до цього були помітно нижчі.

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У Молдові ціни на цибулю теж нижчі, ніж в Україні. На сьогоднішній день постачати цибулю з Молдови на ринок України цілком реально. Трейдери і овочівники вірять у зростання цін цибулі в другій половині сезону.

Аналітики "АПК-Інформ", які закінчують оновлення свого щорічного прогнозу виробництва та цін на овочі та фрукти в Україні на сезон 2021/2022, підтверджують зниження обсягів виробництва цибулі в країні в цьому році. Однак вони не розкривають подробиць прогнозу зростання або зниження цін на неї.

Незважаючи на велику різницю в цінах, поки ввозити цибулю з Узбекистану і Таджикистану в Україну нерентабельно. Причиною цього є високі транспортні витрати. У той же час, як кажуть представники оптової торгівлі, імпорт знову стане можливим, якщо ціни на цибулю в Україні виростуть ще на 10%.

Ціни на пшеницю злетіли

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В серпні продовольча пшениця в Казахстані продавалася по 90-95 тис. тенге/т або 211-223 долара/т в залежності від регіону, а на сьогоднішній день ціни досягли рекордних для країни 110-115 тис. тенге/т або 258-270 доларів/т. Ціни на інші сільгосптовари також виросли.

Які ціни пропонує компанія Viterra:

пшениця – 107-112 тис. тенге/т;

ячмінь – від 95 тис. тенге/т і вище;

льон – від 310 тис. тенге/т;

горох – від 135 тис. тенге/т.

Найбільше зросли ціни на тверду пшеницю – ще недавно пропонували 210 тис. тенге/т або 493 долара/т, а зараз ціни досягли 220 тис. тенге/т або 516 доларів/т.

Нагадаємо, врожайність зернових культур в 2021 році зросла на 18% в порівнянні з минулим роком. Станом на 19 серпня аграрії зібрали понад 31 мільйони тонн зернових, а це на 11% більше, ніж за весь період попереднього року.

18 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив , що урожай зернових в поточному році може стати рекордним. Глава Кабміну повідомив, що до середини серпня в країні намололи 29 млн тонн пшениці, а це більше, ніж за весь сезон 2020 року.

Також в Україні ціна на продовольчу пшеницю виросла на 15% в порівнянні з минулим роком і зараз коливається в межах 8-8,5 тис. гривень за тонну. А на фуражну – в межах 7,3-8 тис. грн за тонну.