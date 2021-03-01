В Україні зростають борги по зарплаті: названі ТОП-5 областей і галузей за січень-2021

В Україні середня зарплата знизилася до 12 337 грн в січні 2021 року після 1 4 179 грн в грудні 2020-го . Зниження порівняно з груднем становить13,8%. Однак, окрім зниження зарплати, зростає заборгованість по ній.

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Про це повідомила Державна служба статистики.

Загальна заборгованість по виплаті заробітної плати в Україні на 1 лютого 2021 року склала 2,972 млрд грн.

На початок лютого основна частка суми заборгованості припадала на промисловість (74,8%), професійну, наукову та технічну діяльність (9,2%). При цьому більш як половина боргу утворена в Донецькій (21,2%), Харківській (16,5%) областях і Києві (14,6%).

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До ТОП-5 областей із зростання заборгованості в січні-2021 потрапили:

Вінницька – 208,4% (23,3 млн грн);

Хмельницька – 198,2% (15,6 млн грн);

Львівська – 194,4% (107,9 млн грн);

Чернівецька – 157,3% (1,86 млн грн);

Херсонська – 154,2% (35,3 млн грн).

Трохи від них відстали Закарпатська – 148,1% (9,4 млн грн) та Одеська – 146,5% (75,3 млн грн) області, а також Київ – 143,0% (434,6 млн грн).

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Засмучує захід країни: Рівненська – 140,3% (17,5 млн грн), Тернопільська – 135,2% (38,4 млн грн) та Івано-Франківська – 134,1% (35,8 млн грн) області.

Трохи краща ситуація в Кіровоградській – 132,4% (13,5 млн грн), Харківській – 120,7% (49,2 млн грн), Житомирській – 119,8% (14,4 млн грн), Запорізькій – 118,7% (88,5 млн грн), Дніпропетровській – 114,4% (34,1 млн грн), Київській – 111,9 (38,3 млн грн), Полтавській – 106,6% (103,8 млн грн) і Сумській 100,4% (312,3 млн грн) областях.

На щастя, в деяких областях заборгованість по зарплаті скорочується: у Донецькій – 97,4% (630,4 млн грн), Миколаївській – 95,1% (44,9 млн грн), Волинській – 80,6% (26,5 млн грн), Черкаській – 74,8% (29,9 млн грн), Чернігівській – 78,1 (12,7 млн грн) і Луганській 52,7% (29,2 млн грн).

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ТОП-5 галузей по заборгованості за видами економічної діяльності в січні-2021:

Будівництво 297,2% (76,5 млн грн);

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 240,8% (1,66 млн грн);

Інформація та телекомунікації – 229,4% (10,6 млн грн);

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 191,2% (53,1 млн грн);

Операції з нерухомим майном – 160,4% (36,5 млн грн).

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що порівняно з січнем-2020 зарплати зросли на 15%.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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