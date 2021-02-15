В Україні пустять з молотка два конфіскованих літака: фото

В Україні на державному електронному аукціоні виставили на продаж два літаки Ан-2. Повітряні судна були конфісковані за контрабанду. Торги відбудуться 17 лютого. Загальна стартова ціна лотів – 387 804 грн.

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Про це повідомила пресслужба OpenMarket.

Обидва Ан-2 теоретично можуть підняти в повітря 12 пасажирів. Крейсерська швидкість літаків – 185 км/год, дальність польотів – до 900 км. Щоправда, згідно з експертними висновками, поточний технічний стан не дозволяє використовувати літаки за призначенням.

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Літаки зараз знаходяться в м. Ковель Волинської області.

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Ан-2 відноситься до категорії легких транспортних літаків і фігурує в Книзі рекордів Гіннесса як літак, який випускається найдовше в світі, – майже 70 років.

Нагадаємо, раніше ще один літак Ан-2 не вдалося продати, тому була організована його безкоштовна передача військової частини А1688 в Миколаєві. Отримати майно безкоштовно можуть:

органи державної влади;

установи охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, соціального захисту, зокрема, дитячі будинки і прийомні сім'ї;

установи виконання покарань;

слідчі ізолятори;

військові формування;

благодійні організації;

організації з переробки та утилізації.

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