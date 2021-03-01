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В Україні просіли зарплати: де платять найбільше та найменше (карта)

1 березня, 16:42

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

За рік середня зарплата все одно продемонструвала зростання

В Україні середня зарплата знизилася до 12 337 грн в січні 2021 року після 14 179 грн у грудні 2020-го. Зниження в порівнянні з груднем склало 13%. Причиною традиційно стали сезонні чинники – в грудні на показник впливають виплати річних премій, "13-х зарплат" тощо. А в порівнянні з січнем-2020 зарплати зросли на 15%.

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Про це повідомила Державна служба статистики.

ТОП-5 регіонів з найвищою середньою зарплатою :

  1. Київ – 17 533 грн.
  2. Донецька область – 13 786 грн.
  3. Дніпропетровська область – 12 744 грн.
  4. Київська область – 12 645 грн.
  5. Запорізька область – 12 Ціна: 542 грн.

5 областей з найнижчою середньою зарплатою :

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  1. Чернівецька область – 9 696 грн.
  2. Кіровоградська область – 9 780 грн.
  3. Чернігівська область – 9 877 грн.
  4. Тернопільська область – 9 922 грн.
  5. Херсонська область – 9 971 грн.
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В цілому середня зарплата в січні 2021 року було в 2,1 рази вище мінімальної.

Нагадаємо, уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижча, ніж у Польщі та Словаччині – 418 євро проти 1312 та 1113 євро відповідно.

Журналісти "Сьогодні" підрахували, чи можливо настільки підвищити зарплати в Україні. Коротке пояснення – в нашому відео:

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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статистика зарплати карта область Украина середня зарплатня

Джерело: Сьогодні

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