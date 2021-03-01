В Україні просіли зарплати: де платять найбільше та найменше (карта)

В Україні середня зарплата знизилася до 12 337 грн в січні 2021 року після 14 179 грн у грудні 2020-го. Зниження в порівнянні з груднем склало 13%. Причиною традиційно стали сезонні чинники – в грудні на показник впливають виплати річних премій, "13-х зарплат" тощо. А в порівнянні з січнем-2020 зарплати зросли на 15%.
Про це повідомила Державна служба статистики.
ТОП-5 регіонів з найвищою середньою зарплатою :
- Київ – 17 533 грн.
- Донецька область – 13 786 грн.
- Дніпропетровська область – 12 744 грн.
- Київська область – 12 645 грн.
- Запорізька область – 12 Ціна: 542 грн.
5 областей з найнижчою середньою зарплатою :
- Чернівецька область – 9 696 грн.
- Кіровоградська область – 9 780 грн.
- Чернігівська область – 9 877 грн.
- Тернопільська область – 9 922 грн.
- Херсонська область – 9 971 грн.
В цілому середня зарплата в січні 2021 року було в 2,1 рази вище мінімальної.
Нагадаємо, уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижча, ніж у Польщі та Словаччині – 418 євро проти 1312 та 1113 євро відповідно.
Журналісти "Сьогодні" підрахували, чи можливо настільки підвищити зарплати в Україні. Коротке пояснення – в нашому відео:
Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні
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