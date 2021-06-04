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В Україні продали найдорожчу картину за всю історію наших аукціонів (фото)

4 червня, 11:20

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Лот виставили на торги з приватної колекції. За купівлю пейзажу на аукціоні боролися сім претендентів

Картина українського художника встановила ціновий рекорд

Картина українського художника встановила ціновий рекорд / Фото: Pixabay, gs-art.com

У Києві пустили з молотка найдорожчий серед вітчизняних художників лот за всю історію українських аукціонів. Ним став пейзаж "Золота ніч", написаний 1982 року Іваном Марчуком. Картину з приватної колекції продали за 96,8 тис. доларів. За твір боролися сім колекціонерів.

Іван Марчук "Золота ніч", 1981 / Фото: gs-art.com
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Продана картина вважається знаковою у творчості художника. На полотні зображений захід над українським селом поруч з річкою. Пейзаж нагадує за ландшафтом Канівщину над Дніпром, повідомляє Marbeks.

Попередній рекорд також належить роботі Марчука – влітку 2020 року його натюрморт "Човни цвітом поросли" (1981) продали за 56,1 тис. доларів.

Нагадаємо, раніше в Україні вперше продали в'язницю на аукціоні. Причому в результаті торгів вартість лота зросла майже втричі – з 132,6 млн до 377,5 млн гривень.

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В Україні продали найдорожчу картину за всю історію наших аукціонів (фото)
Картина українського художника встановила ціновий рекорд

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Наприкінці червня з молотка збираються пустити ще одну пенітенціарну установу.

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