В Україні підвищили пенсії чорнобильцям: скільки тепер заплатять

Нові вимоги до розміру виплат повинні вступити в силу вже з 1 липня, але законопроєкт ще не зібрав всі необхідні підписи

В Україні з 1 липня підвищаться не тільки пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму, а й виплати чорнобильцям. Це передбачає прийнятий Верховною Радою законопроєкт, який в терміновому порядку підписав спікер парламенту Дмитро Разумков. Документу залишилося тільки отримати схвалення президента.

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Якщо закон запрацює, розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання з-зп Чорнобильської катастрофи, будуть не менше таких сум:

для I групи інвалідності – 6000 гривень;

для II групи інвалідності – 4800 гривень;

для III групи інвалідності – 3700 гривень;

для дітей з інвалідністю – 3700 гривень.

Крім того, з 2022 року для всіх цих категорій буде проводитися індексація пенсій – щорічно 1 березня.

Нагадаємо, також з 1 липня пенсії підвищать для мільйона українців, які не підпали під березневу індексацію-2021. Збільшення виплат складе не менше 100 гривень, запевнила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

При цьому введення доплат для пенсіонерів старше 75 років перенесли з липня на вересень. Українці старші за 75 років мали отримати виплати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

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Зважаючи на плани влади перевести всі пенсії на картки, ми разом з банкірами розібралися, як не стати жертвою шахраїв і вберегти кошти на карті.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа