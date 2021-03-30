Віртуальна Силіконова долина Дія.City – зарплати від 1200 євро і жодної кіберполіції

Мінцифри просуває проєкт вільної економічної зони для програмістів і IT-компаній з усього світу. Чи реальна ця ідея

В Україні прискореними темпами триває підготовка до створення незвичайної вільної економічної зони (ВЕЗ) – віртуальної. По суті, це буде інтернет-платформа, зареєстровані користувачі якої зможуть платити в рази менше податків. Крім того, на державному рівні їм буде гарантована недоторканність з боку правоохоронних органів.

Реклама

Для них навіть буде створено абсолютно новий вид трудових відносин. Що за проєкт збираються запустити в Україні – розбирався сайт "Сьогодні".

Що таке Дія.City

Одним із дієвих способів підняти економіку держави в світовій практиці є створення вільних економічних зон (особливих, спеціальних і т.д.). Такі зони (ВЕЗ) припускають мінімальне оподаткування, що сприяє розвитку бізнесу та притоку грошей до країни. Наприклад, створення ВЕЗ свого часу заклало основи "економічного дива" в Китаї та Гонконзі, сприяло зростанню економіки в США та низці інших розвинених і країн, що розвиваються.

Успішні приклади породили справжній бум СЕЗ, і сьогодні їх налічується близько 5,5 тисячі приблизно в 150 державах. Хоча справедливості заради треба зазначити, що далеко не всі з них виправдали себе. Зокрема, незважаючи на існування десятка СЕЗ в Україні, економічного дива у нас, на жаль, поки не відбулося.

Восени минулого року у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №4303 "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який закладає правові підстави для створення в Україні ще однієї вільної економічної зони, цього разу – абсолютно унікальної і для України, і в світовому масштабі. Фактично це навіть не ВЕЗ, а окрема податково-правова юрисдикція, оскільки її учасники не лише платитимуть менше податків, а й взагалі житимуть за окремими законами.

Реклама

Унікальність проєкту ось у чому. Щоб стати резидентом ВЕЗ, не потрібно фізичної присутності компанії в Україні. Тому її називають "віртуальною зоною". Цей проєкт отримав назву Дія.City. Резидентами "віртуального міста" Дія.City можуть стати практично будь-які компанії, які працюють у сфері IT.

Днями в парламенті був зареєстрований оновлений варіант цього законопроєкту – доопрацьований, як сказали автори, з урахуванням побажань майбутніх резидентів Дія.City. Саме його передбачається виносити на голосування найближчим часом.

Податки знизять вп'ятеро

Залучити IT-компанії хочуть, створивши для них в Дія.City "найкращий в світі податковий режим". Про це заявив під час презентації доопрацьованого законопроєкту віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Автори проєкту розраховують, що це дозволить збільшити частку IT-індустрії у ВВП України з нинішніх 3,7-4,2% до 10% – навіть при тому, що податкове навантаження для резидентів Дія.City буде істотно знижене.

Для резидентів Дія.City передбачені такі податки:

5% податку на доходи з фізичних осіб (ПДФО);

ЄСВ – єдиний соціальний внесок – в розмірі 22% від мінімальної зарплати в Україні, тобто 1,5% від середньої зарплати в галузі;

1,5% – військовий збір, але тільки для тих, хто працюватиме за гіг-контрактами;

9% становитиме податок на виведений капітал.

Реклама

Що таке гіг-контракти, розповімо далі.

"Ми порахували, що податкова система в Дія.City допоможе зменшити податкове навантаження вп'ятеро, якщо платити податки в білу. Ця унікальна можливість для нашої країни. Ми хочемо, щоб Україну знали як найкращу податкову систему, як країну-стартап, де легко відкрити бізнес, де можна зробити це дуже зручно і ніхто не заважатиме вам розвиватися" , – сказав Михайло Федоров.

Втім, в законопроєкті №4303 податкова система для Дія.City не розписувалися. Це повинно бути зроблено в іншому законопроєкті, який планується приймати паралельно з основним. Можливо, за основу буде взятий проєкт № 5270, який зареєстрований 18 березня, – про особливості оподаткування електронних резидентів.

Свої закони

Автори проєкту визнають, що прихід іноземного бізнесу до України стримує недовіра до наших правоохоронної та бюрократичної системам. Тому для учасників Дія.City пропонується створити окрему законодавчу базу. Як в частині трудових відносин, так і у взаєминах резидентів "віртуального міста" з правоохоронними органами та державою. Причому в законопроєкті №4303 йдеться, що держава зобов'язується щонайменше 15 років не міняти правила, які будуть встановлені. Такі гарантії раніше були не характерні для нашої держави.

"Правовий режим Дія.City встановлюється на необмежений строк, але не менше, ніж на 15 років з дня внесення до реєстру Дія.City запису про першого резидента Дія.City", – говорить стаття 3 цього законопроєкту.

По-перше, держава зобов'язується не втручатися в діяльність резидентів Дія.City, обмежуючи свою роль реєстрацією резидентів у спеціальному реєстрі. Будь-які перевірки – як податківців, так і інших контролюючих органів – будуть заборонені.

Реклама

А по-друге, проти резидентів буде складно завести не те що адміністративну, але навіть кримінальну справу. Окремим законопроєктом №4305 для них встановлюється спеціальний статус суб'єкта в кримінальному процесі та вводиться презумпція правомірності їх діяльності. Будь-які дії по відношенню до резидентів Дія.City – юросіб, їхніх посадових осіб і представників – потрібно буде погоджувати з керівником обласної прокуратури. Наприклад, арешт або вилучення майна, пошукові дії, внесення інформації до реєстру досудових розслідувань і тощо

Новий вид трудових відносин

Стосовно трудових відносин, в законопроєкті вводиться нова їх форма – гіг-контракт. Це поширений зараз на Заході варіант проєктного співробітництва, коли замовник наймає незалежних виконавців для короткострокової роботи – зазвичай, через інтернет. Вони не прив'язані ні до офісу, ні до режиму роботи замовника, але при цьому мають всі соціальні гарантії, як наймані співробітники: оплачені лікарняні, відпустки і т.д. При цьому в уряді заявляють, що не збираються ламати в сфері IT систему взаємовідносин між роботодавцями і виконавцями.

"Ми розуміємо, що не треба ламати те, що вже працює. Тому ми у жодному разі не намагаємося зламати ту систему, яка вже є. Ми, навпаки, її підтримаємо. Ми готові публічно заявити, що ми проти будь-якої можливої уваги до ФОПів", – заявив Михайло Федоров.

А народний депутат, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв "поховати" в парламенті законопроєкт №5054. Цей проєкт вводив нові правила працевлаштування для ФОПів-айтішників. А саме: ознаки, за якими взаємини ФОПа з підприємством можна трактувати як найману працю. Не вдаючись в деталі, якщо ви працюєте за комп'ютером замовника, то ви не ФОП, а найманий працівник. При цьому і ви, і ваш замовник повинен платити податки з вашої зарплати.

Резидентом Дія.City може стати тільки щедрий роботодавець

Щоб отримати реєстрацію в Дія.City, компанія повинна буде відповідати певним вимогам. По-перше, хоча б один з видів її діяльності повинен бути пов'язаний з IT і приносити не менше 90% загального доходу компанії. По-друге, в ній повинно бути не менше 9 співробітників і гіг-спеціалістів. А крім того, розмір винагороди, яку вона платить співробітникам і гіг-фахівцям, має становити не менше 1200 євро.

Тут діють деякі обмеження. Так, права працювати в Дія.City позбудуться:

компанії, які наростити податковий борг на суму 10 мінімальних зарплат;

компанії, прямо або опосередковано пов'язані з країною-агресором;

компанії, підозрювані у відмиванні грошей;

компанії, які скривають бенефіціарів;

збанкрутілі компанії.

Планується, що законопроєкти, що стосуються Дія.City, будуть розглянуті парламентом найближчим часом у прискореному режимі. Згодом "ідеальний податковий режим" планується поширити і на інші галузі.

Портал "Дія" пропонує вже багато інноваційних технологій. Таких, наприклад, як електронна прописка, електронна трудова книжка та інші. Подробиці дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама