В Україні подорожчала комуналка, а автогаз рекордно злетів у ціні – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини вівторка 10 серпня

Ціни на автогаз і комуналку виросли. Колаж: "Сьогодні"

У вівторок середня ціна скрапленого газу на заправках досягла рекордних 17,35 грн/л, а НБУ ввів в обіг пам'ятну монету "До 30-річчя Незалежності України".

Подорожчання комуналки

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В Україні за липень 2021 року на 0,6% зросли середні тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива. За рік же тарифи піднялися на 35,5%. Найсильніше подорожчав природний газ.

Як змінилися різні тарифи:

Утримання та ремонт житла – плюс 1,4% за липень, плюс 6,7% за рік;

водопостачання – не змінилися за липень, плюс 11% за рік;

водовідведення – не змінилися за липень, плюс 17,5% за рік;

утримання прибудинкових територій – плюс 0,1% за липень, плюс 3% за рік;

газ – плюс 3,3% за липень, плюс 164,5% за рік;

опалення і гаряча вода – не змінилися за липень, плюс 13,9% за рік.

Інцидент на "Новій пошті"

Клієнт "Нової пошти" поскаржився на втрату його посилки вартістю 4 тисячі доларів. До Києва він відправив Asic-майнер (пристрій для видобутку криптовалюта), але до одержувача посилка так і не дійшла. При відправленні у чоловіка запитали, яка оголошена вартість, але він оцінив посилку мінімально, ймовірно, щоб не переплачувати за доставку.

"У накладній так і було зазначено – "Asic-майнер"... Посилка не дійшла до одержувача. Звернувся на гарячу лінію. Спочатку мені на гарячій лінії відповіли, що посилка пропала, а потім через час сказали, що машина згоріла", – написав обурений клієнт.

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Він розповів, що звернувся в відділення, з якого відправляв посилку, і написав претензію, проте отримав відмову.

Нова монета до Дня Незалежності

Національний банк України (НБУ) з 10 серпня вводить в обіг пам'ятну монету "До 30-річчя Незалежності України". Номінал монети – 5 гривень. Матеріал – нейзильбер. Тираж складе 35 тис. штук.

На аверсі монети розміщено:

композиція, що символізує Україну, – мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки;

на тлі угорі малий Державний Герб України, написи: "Україна", "2021";

номінал монети – "5 гривень"

логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображені:

кольорова вишита стрічка (тамподрук), яка символізує код нації і нагадує ДНК;

напис: "30 років Незалежності України".

Рекордні ціни на автогаз

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У вівторок, 10 серпня, середня ціна скрапленого газу на заправках досягла рекордних 17,35 грн/л – вище на 13 коп./л, в порівнянні з попереднім днем.

Як прогнозують експерти, в Україні очікується підвищення цін на автогаз – за тиждень ціни можуть підвищитися в межах 50 коп./л.

Експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн відзначає, що середня ціна оптових партій зрідженого газу в Україні з 30 липня по 6 серпня зросла на 600 грн/т, до 29 000 долл/т.

"У липні оптові ціни підвищилися на 4600 грн/т (2,55 грн/л). У порівнянні з ростом цін в роздробі, це більш ніж на 1 грн більше. Так що запас для зростання цін є, за тиждень ціни можуть підвищитися в межах 50 коп./л ", – прогнозує Артем Куюн.

Рекордна кількість реєстрацій розмитнених авто

У липні в Україні зареєстрували рекордну кількість авто, завезених з-за кордону. Тільки за останній місяць 54,5 тисячі підтриманих іномарок отримали українські номери. Кількість реєстрацій розмитнених авто перевищило ринок нових авто в більш ніж 5,5 разів.

Найпопулярнішою маркою серед розмитнених авто став Volkswagen (9,2 тис. авто зареєстрували в Україні за місяць).

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Далі за рейтингом йдуть такі авто:

Ford – 4,7 тисячі;

Renault – 4,2 тисячі;

Skoda – 3,6 тисяч.

Opel – понад 3,5 тисячі українських номерів.

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