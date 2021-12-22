В Україні подорожчав борщовий набір: чому ростуть ціни на овочі

На подорожчання вплинули несприятливі умови для овочівників і складні погодні умови

Багато агровиробників зараз притримують свій урожай, не реалізуючи його на ринку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні стрімко дорожчають продукти, а овочі "борщового набору" значно зросли в ціні з початку року.

За даними Держстату, для українців подешевшала лише картопля.

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Отже, з січня до листопада зросла вартість:

капусти – з 4,97 грн/кг до 8,31 грн/кг – на 67,20%;

цибулі – з 5,55 грн/кг до 10,61 грн/кг – на 91,17%;

буряку – з 6,40 грн/кг до 10,55 грн/кг – на 64,84%;

моркви – з 6,34 грн/кг до 9,19 грн/кг – на 44,95%.

Водночас подешевшала на 22,71% картопля. У січні вона коштувала 11,14 грн/кг, а у листопаді вже – 8,61 грн/кг.

Чому дорожчають овочі?

Президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник заявив, що подорожчання овочів борщового набору у 2,6 рази пов'язане з цілою низкою факторів.

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За його словами, на ціни на овочі вплинули несприятливі умови для овочівників і складні погодні умови, які склалися цього року та вплинули на вирощування та збирання врожаю фермерами.

"Третім фактором є подорожчання всіх складових виробництва овочів, які, до речі, будуть дорожчати і далі. Йдеться про електроенергію, добрива, ЗЗР, паливно-мастильні матеріали тощо. Все це, разом із меншим валовим збором врожаю, призвело до підвищення цін на продукцію не тільки борщового набору, а й на інші види овочів", – зазначає президент УПОА.

Також, на ціни впливає подорожчання послуг світової логістики — наземної, і морської. Це ускладнює стабілізацію цін з допомогою дешевого імпорту. Крім того, багато агровиробників зараз притримують свій урожай, не реалізуючи його на ринку.

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"Це, по-перше, пояснюється поведінковою характеристикою українського фермера, який бачить зростання цін на сьогоднішній день і вважає, що вони зростатимуть і надалі. Але дуже часто це грає злий жарт із виробниками. Адже якість зберігання овочів в Україні не найкраща і тому, коли наші фермери закладають, наприклад, моркву на зберігання в жовтні, вона може якісно зберігатися до лютого. Потім її починають масово "викидати" на ринок, і ціна, зрозуміло, на цьому фоні знижується. , – пояснює Тарас Баштанник.

Він пояснив і ціни на картоплю, яка несподівано подешевшала. Це пов'язують із великими залишками врожаю поточного сезону, який видався досить добрим.

"Цей приклад, до речі, може бути зниженням цін на певні овочі борщового набору на українському ринку наступного року. Адже, побачивши досить привабливу ціну на ринку, фермери можуть почати збільшення площ під певними овочевими культурами. В результаті це призведе до збільшення валового збору та відповідно пропозиції на ринку", – каже Баштанник.

Що ще подорожчає?

До Нового року на 20% подорожчає новорічний стіл українців. Експерт прогнозує зростання цін на помідори, огірки та перець. Більше коштуватимуть овочі "борщового набору".

"Хоча буряк, морква, цибуля, капуста до кінця року подорожчають не так сильно – на 10%. А ось цибуля може рекордно зрости в ціні. Порівняно з минулим роком – у 2,5 рази. Крім того, подорожчає м'ясо. Свинина – на 20%, а курятина – на 10%", – прогнозує голова Спілки українського селянства Іван Томич.

Раніше ми повідомляли, що в країні у 2022 році ще більше подорожчають продукти харчування. Українцям доведеться платити на 22-25% більше за їжу.

Нагадаємо, що в Україні ціна на помідори впала до 5-річного мінімуму Наприкінці листопада томати коштували 15-20 грн/кг, хоч у попередні роки цінник піднімався до 23-29 грн/кг.