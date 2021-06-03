В Україні піднімуть прожитковий мінімум: як це вплине на пенсії та соцдопомогу

Депутати учора взялися за прожитковий мінімум. Планують рахувати його по-новому. Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає підвищення мінімалки. Нардепи кажуть, нинішні 2000 грн не відповідають реаліям. То на скільки може зрости прожитковий мінімум і як це вплине на розмір пенсій та соціальної допомоги?

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2183 гривні. Ті, хто вперше чує про суму прожиткової мінімалки – не можуть стримати подив. Адже комунальні послуги обходяться дорожче. Тож депутати вирішили, що так бути не може. Тому у першому читанні ухвалили законопроєкт, який підвищує прожитковий мінімум. Переконують: теперішні 2 тисячі гривень не відповідають реальним потребам.

Нардеп із фракції "Слуга народу" Олександр Качура каже:

"Це 2 долари 30 центів на день, а згідно з інформацією Світового банку, люди, які живуть на менше, аніж 1 долар 90 центів, перебувають за межею бідності".

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Згідно із законопроєктом, гарантований мінімум має становити не менше 40% відсотків від середньої зарплати. Тобто 5400 грн. І щороку сума зростатиме ще на відсоток. Підняти мінімум до цих сум було непросто.

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Нардеп із фракції "Голос" Володимир Цабаль розповідає:

"Дуже багато показників, штрафів для бізнесу, пені, зарплати чиновників тощо прив’язані до цієї одиниці. Скільки разів були ситуації, коли прожитковий мінімум не піднімали до достатнього рівня через те, що не хотіли на стільки сильно піднімати штрафи чи пеню".

Через це штрафи і зарплати вирішили відв'язати від прожиткового мінімуму. А залишити залежним від нього лише соціальну допомогу та пенсії. Проте, економісти зауважують, що ці виплати не одразу зростуть до 5 тисяч з гаком.

Економіст Ілля Несходовський пояснює:

"У перехідних положеннях цього закону вони встановили, що, наприклад, розмір пенсії та соціальних виплат визначаються з розміру прожиткового мінімуму, помноженого на 44% зі щорічним збільшенням на 2 відсотки".

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Тобто, пенсія чи соцвиплата становитиме 44% від 5000 грн – це приблизно 2400 грн. Попереду друге читання законопроєкту та нові правки, тож формулу розрахунку прожиткового мінімуму можуть ще змінити.

Нагадаємо, експерт з питань соцполітики Андрій Павловський на телеканалі "Україна 24" заявив, що законопроєкт про прив'язку прожиткового мінімуму до середньої зарплати, який у першому читанні підтримала Верховна Рада, перетворює прожитковий мінімум на "віртуальний показник, від якого нічого не залежить".

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа