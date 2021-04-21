В Україні оголосили "місяць м’яса": чому на Великдень і травневі треба більше їсти шашлики

За останні п’ять років українці зменшили споживання свинини з 22 до 15 кг на рік, тож ситуацію потрібно негайно виправляти

Через те, що цього року Великдень і травневі свята збіглися в часі, утворивши "довгі вихідні" – це стане гарною нагодою для українців зустрітися з рідними та друзями на природі і посмажити шашлики чи барбекю. Тому після затяжних холодів та локдаунів травень-2021 оголошено "місяцем м’яса".

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Про це повідомляє асоціація "М’ясної галузі".

Виконавчий директор асоціації Микола Бабенко заявив, що збільшення споживання м’яса підтримає весь ланцюг галузі, від вирощування до переробки, для яких 2021 рік став справжнім випробуванням. Тож споживання м'яса допоможе продати надлишки, які накопичилися на фермах через зменшення споживання м’яса у піст і закриття закладів харчування у локдаун.

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В асоціації наголошують, що збільшення споживання м’яса зараз надважливе для свинарів, які попри несприятливі економічні фактори продовжили нарощувати поголів’я і активно працюють над зниженням собівартості.

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Роздрібна ціна на свинину в Україні у спеціалізованій торгівлі м’ясом та супермаркетах 2021 року починається від 100 грн/кг – одна із найнижчих у світі, та нижча за торішню, кажуть у "М’ясній галузі". На базарах ціна свинини трохи вища через вищу на 30% вищу собівартість свиней. Тож зростання попиту на м’ясо дозволило підняти закупівельні ціни на свиней і утримати їх від різкого падіння по закінченні тривалих вихідних.

В асоціації кажуть, що місячник дасть хороший поштовх усім в ланцюгу м'яса: свинарству, скотарству, птахівництву, м'ясопереробній галузі, торгівлі та закладам харчування.

Річне споживання м’яса в Україні вдвічі менше, аніж в інших країнах Європи – до 45 кг, проти 80 кг. А останні 5 років українці зменшували споживання свинини з 22-х до 15 кг на рік, переважно через вищу ціну на це м’ясо. Однак зараз свинина виграє за ціною і стала найбільш доступною українцям.

Нагадаємо, українців попередили про зліт цін на м'ясо до Великодня та травневих свят.

Також повідомлялося, що останній рік в Україні постраждали не тільки свинарі. Вітчизняні тваринники вперше за 13 років опинилися в мінусі. На думку експертів, це призведе до неминучого зростання цін на м'ясо і яйця.

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