В Україні виявили безгоспні 28 млн квадратів держвласності. Це 200 стадіонів "Олімпійський"

В Україні безцільно простоює 15%, або 28 млн м2 державного майна. Це площа майже 200 стадіонів "Олімпійський". Все це майно або взагалі не використовується, або здається в оренду по-чорному. При цьому Україна залишається останньою країною Європи, яка так і не завершила первинну приватизацію.
Такі дані Фонд держмайна (ФДМ) отримав за результатами аудиту, розповів голова фонду Дмитро Сенниченко в інтерв'ю виданню Гордон.
"В минулому році зробили аудит того, як використовується держмайно. Виявилося, в середньому 15% – це або чорна оренда, або взагалі не використовується. Якщо 15% невикористаного держмайна помножити на його загальну площу – отримуємо 28 млн м 2 , Які безгосподарно стоять по всій країні. Це майже 200 стадіонів "Олімпійський" в ряд! Тому ми пропонуємо всім сконцентруватися на задачі приватизації" , – сказав Сенниченко.
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Він вважає, що коли держпідприємств багато, держава ними неефективно управляє. Тому будь-який об'єкт, який не є продовженням функцій держави потрібно продавати.
"Україна, напевно, остання країна в Європі, яка так і не завершила первинну приватизацію. У Польщі було 8 тис. Державних підприємств, залишилося близько 50. Вони залучили інвесторів, які трансформували непрацюючі держактиви в працюючі, і ось уже українці масово їдуть до Польщі в пошуках кращого життя", – розповів глава ФДМ.
Нагадаємо, в 2021 році доходи від приватизації передбачені в обсязі 12 млрд гривень.
Раніше Верховна Рада попередньо схвалила список з понад 650 об'єктів, заборонених до приватизації. Попередній перелік був скасований в 2019 році. У новий список включені підприємства, які:
- забезпечують енергетичну незалежність і обороноздатність держави;
- є природними монополіями;
- мають критично важливе значення для суспільства.
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