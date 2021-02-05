В Україні починають "розпродаж" колишніх в'язниць

В рамках приватизації в Україні запускається спецпроект – на торги виставлять майно колишніх в'язниць, які зараз перебувають на етапі консервації. "Розпродаж" непрацюючих в'язниць анонсували ще на початку 2020 року, але тоді він так і не почався. Отримані від продажу кошти планують витрачати на будівництво нових виправних установ європейського типу.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції. Реалізовувати проєкт відомство буде спільно з Фондом держмайна.

Першим лотом стане Ірпінський виправний центр № 132. Непрацююча установа, де раніше утримували в'язнів, розташована в центрі Коцюбинського. Це 8,3 га земельних ділянок та будівлі загальною площею 27,8 тис м².

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Також готується до продажу майно Львівської виправної колонії № 48 та Південної виправної колонії № 51.

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Раніше також повідомлялося, що Мін'юст вводить рейтинг українських в'язниць. У відомстві вважають, що завдяки рейтингу між в'язницями виникне конкуренція, і це буде сприяти поліпшенню пенітенціарної системи в Україні.

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