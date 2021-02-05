Русский
$ 27,89
33,45
  1. Економічні новини
  2. Економіка

В Україні починають "розпродаж" колишніх в'язниць

5 лютого, 15:11

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Першим на торги виставлять Ірпінський виправний центр

В рамках приватизації в Україні запускається спецпроект – на торги виставлять майно колишніх в'язниць, які зараз перебувають на етапі консервації. "Розпродаж" непрацюючих в'язниць анонсували ще на початку 2020 року, але тоді він так і не почався. Отримані від продажу кошти планують витрачати на будівництво нових виправних установ європейського типу.

Реклама

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції. Реалізовувати проєкт відомство буде спільно з Фондом держмайна.

Першим лотом стане Ірпінський виправний центр № 132. Непрацююча установа, де раніше утримували в'язнів, розташована в центрі Коцюбинського. Це 8,3 га земельних ділянок та будівлі загальною площею 27,8 тис м².

Читайте також: Є перший мільярд: бюджет непогано заробив на приватизації спиртзаводів

В тренді
Курс долара в Україні просів нижче психологічної позначки

Також готується до продажу майно Львівської виправної колонії № 48 та Південної виправної колонії № 51.

Реклама

Раніше також повідомлялося, що Мін'юст вводить рейтинг українських в'язниць. У відомстві вважають, що завдяки рейтингу між в'язницями виникне конкуренція, і це буде сприяти поліпшенню пенітенціарної системи в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

приватизація тюрма Мін'юст продажі

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Куди піде курс долара в лютому: продавати або купувати валюту
Куди піде курс долара в лютому: продавати або купувати валютуФінанси
"Колектори в законі": як тепер будуть "вибивати борги" і чи можна буде захиститисяЕкономіка
Банкам не потрібні наші депозити: якою буде прибутковість вкладів у 2021 році
Банкам не потрібні наші депозити: якою буде прибутковість вкладів у 2021 роціФінанси
Індексацію пенсій хочуть оновити: вже готовий законопроєкт
Індексацію пенсій хочуть оновити: вже готовий законопроєктЕкономіка
Коли долар почне дешевшати – прогноз курсу на лютий
Коли долар почне дешевшати – прогноз курсу на лютийЕкономіка
Ціни на пальне зірвалися з
Ціни на пальне зірвалися з "якоря", на скільки вони ще зростутьАвто

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти