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В Україні почалася індексація пенсій: скільки додадуть

1 березня, 09:34

Ксенія Капустинська , Олександра Романюк

Пенсії зростуть приблизно у 8 млн українців

C 1 березня в Україні розпочалася індексація пенсій для більшості пенсіонерів. Надбавка в середньому складе 308 грн, а мінімальна сума підвищення пенсій – 100 грн, пише сайт "Сьогодні".

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Якщо ж в результаті індексації підвищення виявиться менше 100 грн, решту суми нарахують у вигляді доплати до пенсії.

Індексація пенсій відбувається в автоматичному режимі – нікуди звертатися з заявами пенсіонерам не потрібно.

За розрахунками уряду, в 2021-м в результаті індексації пенсії зростуть приблизно у 8 млн українців. Крім того, з 1 березня до 2200 грн збільшується мінімальна пенсія для тих, у кого страховий стаж становить 30 років (жінки) і 35 років (чоловіки).

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Нагадаємо, коефіцієнт індексації становить 11%, що, за розрахунками уряду, відповідає 50% показника інфляції і 50% зростання середньої зарплати за минулий рік.

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Ціни зросли на 5%, зарплата – на 17%, відповідно до формули індексації, (5 + 17) : 2=11%. Таким же коефіцієнт індексації був і в 2020 році – 11%.

Крім того, Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт, який вводить автоматичну індексацію пенсій з 1 березня, а також трохи змінює її правила. Законопроект, зокрема, передбачає індексацію з 1 березня всім без винятку категоріям пенсіонерів, включаючи вчених, військовослужбовців, прокурорів і т.д.

Нагадаємо, раніше українці розповіли, про які пенсії вони мріють:

Відео: Сьогодні

Також про те, як зміняться пенсії українців в березні 2021-го, дивіться в новому шоу нашого блогера-пенсіонера, який став ютубером. "Дід Панч, молодь і пенсії", 3 випуск.

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пенсії підвищення індексація коефіцієнт

Джерело: Сьогодні

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