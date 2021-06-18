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В Україні на вакцинацію витратили майже вісім мільярдів: куди пішли гроші

18 червня 2021 15:54

Денис Беспалов Денис Беспалов

МОЗ до кінця червня має 10,5 млрд грн на закупівлю вакцини від COVID-19, більшу частину цієї суми уде освоїли

В Україні триває вакцинація. Колаж: фото УНІАН / "Сьогодні".

В Україні триває вакцинація. Колаж: фото УНІАН / "Сьогодні".

Міністерство охорони здоров'я України вже витратило на вакцинацію населення майже вісім мільярдів гривень.

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Про це заявив глава Рахункової палати Валерій Пацкан, передає прес-служба відомства.

"До кінця червня МОЗ має використати 10,5 млрд грн на закупівлю вакцини від COVID-19. На сьогодні за бюджетною програмою уже сплачено 7,9 млрд грн", – сказав Валерій Пацкан.

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По його словам 7,9 млрд грн були витрачені наступним чином:

  • 7,8 млрд грн сплачено за закупівлю вакцини;
  • 41 млн грн – шприців;
  • 3,8 млн грн – розчину;
  • 18 млн грн – контейнерів для збору медичних відходів.
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"Середня вартість вакцини з усіма витратними матеріалами, закладена в бюджеті – майже 276 грн", – додав він.

Раніше повідомлялося, що в Україні під кінець тижня впала захворюваність COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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