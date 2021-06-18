В Україні на вакцинацію витратили майже вісім мільярдів: куди пішли гроші

В Україні триває вакцинація. Колаж: фото УНІАН / "Сьогодні".
Міністерство охорони здоров'я України вже витратило на вакцинацію населення майже вісім мільярдів гривень.
Про це заявив глава Рахункової палати Валерій Пацкан, передає прес-служба відомства.
"До кінця червня МОЗ має використати 10,5 млрд грн на закупівлю вакцини від COVID-19. На сьогодні за бюджетною програмою уже сплачено 7,9 млрд грн", – сказав Валерій Пацкан.
Читайте також: У Києві можуть відкрити пункти вакцинації населення в ТРЦ: кому там робитимуть прививки
По його словам 7,9 млрд грн були витрачені наступним чином:
- 7,8 млрд грн сплачено за закупівлю вакцини;
- 41 млн грн – шприців;
- 3,8 млн грн – розчину;
- 18 млн грн – контейнерів для збору медичних відходів.
"Середня вартість вакцини з усіма витратними матеріалами, закладена в бюджеті – майже 276 грн", – додав він.
Раніше повідомлялося, що в Україні під кінець тижня впала захворюваність COVID-19.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу