В Україні можуть з’явитися пенсії за заслуги перед народом

До закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" хочуть внести зміни

В Україні може з’явитися новий вид пенсій, якщо парламент підтримає законопроект №3002а щодо встановлення пенсій за особливі заслуги громадянам, нагородженим грамотою або почесною грамотою Верховної Ради.

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Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній Раді розглянути цей законопроект.

Перший заступник голови комітету Михайло Цимбалюк обгрунтував необхідність прийняття законопроекту, тим, що у законі "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" такого роду пенсії встановлюють особам, нагородженим грамотою або почесною грамотою президії Верховної Ради Української РСР, але обминаються увагою особи, які за роки незалежності:

зробили вагомий внесок у різних сферах життєдіяльності;

мають заслуги перед українським народом у становленні та зміцненні країни як демократичної, соціальної, правової держави;

сприяли забезпеченню прав і свобод громадян, розвитку демократії, парламентаризму та громадянської злагоди в суспільстві;

брали активну участь у законотворчій діяльності

і були за це нагородженні грамотою або почесною грамотою Верховної Ради.

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У разі ухвалення змін особи, яких торкнуться норми закону, отримуватимуть надбавку до пенсії у розмірі, передбаченому в ст. 5 цього закону (20%).

Нагадаємо, у межах індексації пенсій з 1 березня в Україні підвищать тільки трудові пенсії, тобто призначені через досягнення пенсійного віку, а також за інвалідністю та через втрату годувальника. Таких пенсіонерів налічується близько 8 млн, або 72% від загальної кількості. Тож без підвищення пенсій залишаться 3,1 млн пенсіонерів, або 28%.

Також повідомлялося, що пенсії українських суддів в 15 разів вищі за пенсії за віком.

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