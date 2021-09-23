В Україні змінилися граничні ціни на бензин: скільки тепер доведеться платити за паливо

Мінекономіки оприлюднило середню вартість бензину і дизпалива, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на АЗС на кінець вересня.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Тепер гранична ціна бензину 26,17 грн/літр і дизпалива – 22,59 грн/літр. А з урахуванням максимальної торговельної націнки гранична вартість бензину становить 31,17 грн/л, дизпалива – 29,59 грн/л.
Раніше бензин коштував 26,61 гривні, а дизельне паливо – 22,32 гривні. Отже, середня ціна на бензин опустилася на 44 коп./л, на дизельне паливо збільшилася – на 27 коп./л.
Граничні ціни на паливо
У травні цього року на час карантину уряд вирішив ввести врегулювання цін на непреміальний бензин і ДТ. Таке рішення було прийнято щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-палива і автогазу не регулюється.
Гранична ціна включає в себе середню вартість палива і націнку, розмір якої обмежений для дизпалива не вище 7 грн за літр, а для бензину – не вище 5 грн за літр.
Раніше ми писали про те, що:
- в Україні незабаром можуть зникнути з продажу автомобілі на бензині і дизелі.
- за оцінками експертів, від 20% до 30% українського паливного ринку знаходиться в тіні.