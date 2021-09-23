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В Україні змінилися граничні ціни на бензин: скільки тепер доведеться платити за паливо

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
23 вересня, 14:33
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На АЗС бензин не може коштувати більше 31,17 грн/л
Середня ціна на бензин опустилася на 44 коп./л
Середня ціна на бензин опустилася на 44 коп./л / Фото: Колаж: Сьогодні

Мінекономіки оприлюднило середню вартість бензину і дизпалива, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на АЗС на кінець вересня.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Тепер гранична ціна бензину 26,17 грн/літр і дизпалива – 22,59 грн/літр. А з урахуванням максимальної торговельної націнки гранична вартість бензину становить 31,17 грн/л, дизпалива – 29,59 грн/л.

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Раніше бензин коштував 26,61 гривні, а дизельне паливо – 22,32 гривні. Отже, середня ціна на бензин опустилася на 44 коп./л, на дизельне паливо збільшилася – на 27 коп./л.

Граничні ціни на паливо

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У травні цього року на час карантину уряд вирішив ввести врегулювання цін на непреміальний бензин і ДТ. Таке рішення було прийнято щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-палива і автогазу не регулюється.

Гранична ціна включає в себе середню вартість палива і націнку, розмір якої обмежений для дизпалива не вище 7 грн за літр, а для бензину – не вище 5 грн за літр.

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