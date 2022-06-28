В Україні хочуть обмежити виплати зарплат: кого торкнеться нововведення

Таким чином, члени наглядових рад зможуть отримувати виплати у розмірі не більше 97,5 тис. гривень

Кабмін хоче обмежити виплати членам Наглядових рад державних компаній під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кабінет Міністрів має намір на період воєнного стану обмежити виплати членам наглядових рад та керівництву держкомпаній і держбанків до 15 мінімальних зарплат, виходячи з розміру мінімальних зарплат, встановленого на 1 січня 2022 року.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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За його інформацією, напередодні відповідний проєкт рішення відправили від Мінекономіки на розгляд Кабміну.

"Якщо чесно, то вважаю це у кращому випадку популізмом, а в гіршому – цілеспрямованою шкодою", – зазначив Ярослав Железняк у своєму повідомленні.

Депутат, зокрема, вважає що таким чином українська влада намагається під виглядом війни витиснути незалежний менеджмент з держпідприємств і згорнути реформу корпоративного управління.

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Зазначимо також, що станом на 1 січня 2022 року мінімальна зарплата становить в Україні 6,5 тис. грн.

Комуналка і воєнний стан

Влада підтримала законопроєкти, згідно з якими на період воєнного стану та певний час після його завершення тарифи на комунальні послуги змінюватися не будуть.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у документах є визначені механізми, за якими компенсуватимуть витрати і які допоможуть підтримати критичну інфраструктуру.

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