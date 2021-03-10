В Україні готують податкову амністія: що потрібно і не потрібно декларувати

Якщо Верховна Рада прийме президентські законопроекти про "нульову декларацію" (або ж "податкову амністію"), українці зможуть легалізувати "чорні" і "сірі" доходи та майно. Сайт "Сьогодні" розібрався, про що саме йде мова.

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Декларуванню підлягають:

валютні цінності (крім готівки);

цінні папери;

рухоме і нерухоме майно;

частки (паї) у майні юридичних осіб.

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Можна не декларувати:

квартиру загальною площею 120 кв. м;

житловий будинок площею 240 кв. м;

нежитлові будівлі комерційного призначення загальною площею до 60 кв. м;

земельні ділянки, розмір яких не перевищує норм безоплатної передачі (для ведення особистого селянського господарства – 2 га, для садівництва – 12 соток, для будівництва житлового будинку – не більше 25 соток в селах, 15 соток в селищах, 10 соток в містах, для гаража – не більше 1 сотки);

один транспортний засіб особистого некомерційного користування (крім легкового автомобіля з об'ємом двигуна понад 3000 куб. см та/або ринковою вартістю понад 375 мінімальних зарплат , мотоцикла з робочим об'ємом циліндрів понад 80 куб. см, літака, вертольота, яхти і катери);

, мотоцикла з робочим об'ємом циліндрів понад 80 куб. см, літака, вертольота, яхти і катери); інші активи сумою менше 400 тис. грн.

Скільки платити?

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За ці об'єкти потрібно буде платити спеціальний збір (податок). Якщо предмет декларування знаходиться в Україні – це 5% його вартості (крім валютних цінностей на банківських рахунках). Якщо за кордоном – 9% його вартості.

За держоблігації, куплені в період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року, але до подачі декларації, доведеться заплатити 2,5% їхньої номінальної вартості.

Більш докладно про нульову декларацію дізнавайтеся на сайті "Сьогодні" в спеціальному матеріалі – Подавати доведеться ФОПам, фрілансерам і взагалі всім – як буде працювати нульова декларація.

Також про можливі нововведення дивіться в сюжеті:

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