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В Україні дешевшають вітчизняні огірки

25 лютого, 16:34

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Ціни на імпортні овочі залишаються практично без змін

Ціни на тепличні огірки знижуються на українському оптовому ринку. З початку цього тижня ціни на гладкі огірки при поставці знизилися вже на 11%. Станом на 25 лютого такі огірки надходили в оптовий продаж по 52-58 грн/кг. Бугристі огірки подешевшали аж на 16%, до 55-62 грн/кг в опті.

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Такі дані оприлюднили аналітики проєкту "АПК-Інформ: овочі і фрукти".

Падіння цін вони пояснили тим, що місцеві тепличні комбінати збільшили поставки, а попит на огірки поки не зріс.

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А ось ціни на імпортні огірки залишаються практично незмінними. Турецький овоч продають в опті по 34-42 грн/кг, говорять експерти.

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Та й незважаючи на зниження цін на українські огірки, гладкий сорт в Україні все ж коштує в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці лютого 2020 року. Ціни на бугристий огірок за рік виросли в середньому також на 10%.

Нагадаємо, загалом супермаркети помітно підвищили ціни на продукти. Кореспонденти "Сьогодні" перевірили цінники:

Відео: Сьогодні

А наприкінці січня в Україні стрімко дорожчала капуста – зростання цін становило 20% за тиждень.

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