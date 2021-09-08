В Україні штрафуватимуть за погане надання соцпослуг

До цього в країні не було визначено механізм контролю і відповідальності

Розмір покарання коливатиметься залежно від порушень/Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні суттєво посилять відповідальність за порушення в сфері надання соціальних послуг.

Про це він написав у Telegram.

"Підтримали законопроєкт, який вводить штрафні санкції в разі недотримання вимог законодавства та інших зобов'язань у соціальній сфері. Документ повинен запобігти виникненню ситуацій, коли установи з надання соціальних послуг не виконують свою роль і становлять загрозу для людей", – заявив глава уряду.

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За його словами, до цього в Україні не було визначено механізм контролю і відповідальності за порушення законодавства в сфері надання соціальних послуг. Таким чином в сфері соцпослуг періодично ставалися НП, які мали трагічні наслідки. наприклад, пожежа в будинку для людей похилого віку в Харкові. Тоді загинули 15 осіб.

"Ми пропонуємо ввести штрафи, розмір яких коливатиметься залежно від порушень від десяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 11,4 тис. грн до 2,3 млн грн)", – додав Шмигаль.

Пожежа в Харкові

Причиною НП стало порушення вимог пожежної безпеки як при будівництві, так і при експлуатації будівлі.

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"Будинок незаконно використовувався для розміщення людей похилого віку як геріатричний пансіонат", – пишуть в прокуратурі.

У трагедії звинувачують власника домоволодіння, орендаря будинку і його дружину – директора закладу, а також адміністратора, який координував роботу пансіонату і при цьому не був офіційно працевлаштований.

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