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В Україні по-новому розраховуватимуть середню зарплату – що зміниться

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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27 квітня, 14:01
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Розповідаємо, що зміниться у розрахунку середніх зарплат під час діє воєнного стану
Як розраховуватимуть середню ЗП для українців
Як розраховуватимуть середню ЗП для українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні по-новому розраховуватимуть середню зарплату через бойові дії.

Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні Кабінету Міністрів, повідомляє Мінекономіки.

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Отже, відтепер, під час воєнного стану з розрахункового періоду буде включатися час, у який були відсутні дані про нараховану заробітну плату працівникові через бої.

Тобто, якщо працівник частково відпрацював період, за який йому було нараховано премію або інше заохочення, то при обчисленні середньої зарплати фіксуватиметься фактично нарахована сума такої премії

Ці нововведення потрібні для того, чтоб можна було правильно розрахувати середню зарплату на підприємствах, які зупинилися через бої з російськими окупантами. Для українців суттєвих змін це не несе і призначене для створення більш точної статистики.

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Зарплати в Україні

Раніше ми розповідали, що найбільші зарплати в Україні вже не у Києві, а у Дніпропетровській області. Середня пропозиція у оголошеннях становить 25 600 грн.

Далі йдуть:

  • Львівська область (24 800 грн);
  • Полтавська область (23 400 грн);
  • Одеська область (23 000 грн).

Найнижчі зарплати пропонують працівникам у Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

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"Сьогодні" також писали, як війна вплинула на ринок вакансій у столиці і розповідали, як отримати грошову допомогу по безробіттю під час війни.

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Де найвища середня зарплата
1
Дніпропетровська область
25 600 грн
2
Львівська область
24 800 грн
3
Полтавська область
23 400 грн
4
Одеська область
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