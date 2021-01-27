В Україні будуть по-новому розраховувати прожитковий мінімум

Кабінет міністрів схвалив проєкти законів щодо запровадження в Україні нової сучасної методології обчислення прожиткового мінімуму.

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Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, 27 січня, повідомляє Укрінформ.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснила, що прожитковий мінімум застосовують для визначення основних соціальних гарантій, які є для українців основним джерелом доходу: мінімальної зарплати, мінімальної пенсії за віком, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та інших видів державної соціальної допомоги.

"На сьогодні в українському законодавстві прожитковий мінімум є розрахунковою величиною для визначення не тільки розміру соціальних виплат: це і штрафи, це і збори, і платежі, і стягнення. Майже 180 норм передбачають використання прожиткового мінімуму в таких кодексах, як Кримінальний, Господарський, Адміністративний", – додала міністр.

Тому Мінсоцполітики пропонує для розрахунку запровадити в законопроєктах базові величини для розрахунку таких виплат і зборів.

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"Якщо буде прийнятий такий законопроєкт, буде базова величина для соціальних виплат для дітей, базова величина для соціальних виплат населення, пропонується встановити базову величину для грошових платежів і стягнень, базова величина для адміністративних зборів. Всі ці базові величини і будуть відповідати тим розмірам, які вони сьогодні є, але, принаймні, це буде структурована і чітка політика", – вважає міністр соцполітики.

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Лазебна зауважила, що ці законодавчі зміни є першим кроком для наведення ладу в системі застосування прожиткового мінімуму в Україні.

"Але другим кроком уряд і Верховна Рада будуть визначати етапність досягнення основних соціальних стандартів до реального прожиткового мінімуму з урахуванням, безумовно, економічних можливостей держави", – додала міністр.

Нагадаємо, з 1 грудня 2020 року в Україні підвищився прожитковий мінімум. Тепер він становить 2189 грн, зростання становило 71 грн.

Також із прожитковим мінімумом зросли чимало соціальних виплат, які або розраховують на його підставі, або їхню максимальну (мінімальну) величину порівнюють з прожитковим мінімумом.

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