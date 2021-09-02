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У Туреччині почали виробляти енергію з вітряних потоків від транспорту

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
2 вересня, 17:35
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Турбіни мають невеликий розмір, тому їх можна розташовувати біля доріг або на дахах висоток
У Стамбулі встановили вітрогенератори, які виробляють енергію від руху автомобілів. Колаж: "Сьогодні"
У Стамбулі встановили вітрогенератори, які виробляють енергію від руху автомобілів. Колаж: "Сьогодні"

У Стамбулі встановили вітрогенератори, які виробляють енергію за допомогою потоку вітру, Який утворюється від руху автомобілів. пристрій називається ENLIL. Турбіни мають невеликий розмір, тому їх можна розміщувати біля доріг або на дахах висоток.

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Про це повідомляє Independent.

Вітрогенератори розробили Стамбульський технічний університет та компанія Devecitech, пристрій називається ENLIL. Перші вертикальні генератори розмістили на узбіччях доріг Стамбула. Вони виробляють енергію не лише завдяки вітру від транспорту, а й від сонця.

Ідея створити невеликі вітрогенератори належить інженеру-розробнику Керему Девечі. Прототип пристрою, за його словами, він створив у своїй кімнаті за фінансової підтримки друзів та родичів.

Систему турбін в Стамбулі почали встановлювати в 2017 році, а запустили в 2019 році.

Зелена енергетика в Азербайджані

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У Баку, столиці Азербайджану, висвітлювати пішохідні переходи почали за допомогою альтернативних джерел енергії. Одна така "зебра" вже оснащена автономним освітлювальним обладнанням, що працює на сонячних батареях.

Місцева влада вже повідомила про плюси інновації:

  • Забезпечуються видимі дорожні знаки в темний час доби, а також в поганих погодних умовах;
  • Підвищений рівень безпеки;
  • Зниження ризику дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів.

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