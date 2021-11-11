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У США назріває продовольча криза: яких продуктів може не вистачити

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
11 листопада, 14:10
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США загрожує серйозна продовольча криза через проблеми з постачанням з Азії
США загрожує справжня продуктова криза
США загрожує справжня продуктова криза / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Інфляція у Сполучених Штатах вийшла на рекордний рівень аж з 1990 року. Наразі у країні навіть назріває продовольча криза, а попереду свята, які можуть лише погіршити ситуацію.

Як пишуть американські видання, така ситуація утворилась на тлі підвищеного попиту, а протягом жовтня споживчі ціни підскочили аж на 6,2% порівняно із цим же періодом минулого року.

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За даними ABCNews, таке подорожчання пов’язане із відновленням споживчого попиту на товари та послуги з ослаблення пандемії.

У той же час The Wall Street Journal пише, що в США почались проблеми із поставками, які можуть негативно вплинути на одне з найважливіших для американців свят – День подяки, який відзначають 25 листопада.

Перед такими святами обсяг продуктів на складах збільшують, однак цього разу ситуація інша:

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  • запаси продуктів харчування та споживчих товарів у магазинах на 4-11% нижчі від звичайного передсвяткового рівня у США;
  • запаси індички становлять лише 60% від середнього для цього часу рівня, хоча це є головним символом Дня подяки і торік запаси були на третину більшими.

Про це повідомляє аналітична компанія IRI. За розрахунками аналітиків, покупець, який склав список з 20 товарів, не зможе найти на полицях щонайменше два.

Наприклад, в американських магазинах не вистачає:

  • журавлинного соусу
  • солодкої картоплі;
  • заморожених гарбузових пирогів;
  • готової начинки для індички;
  • алюмінієвої фольги для запікання.

Чого ще не вистачає?

А ще раніше The Wall Street Journal повідомляв, що у американських виробників може виникнути дефіцит вина та шампанського.

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На заводах у США не вистачає пакування для пляшок, а на самі пляшки для вина попит зріс аж на 172%.

За даними видання, це сталося внаслідок збоїв у логістиці, а саме проблем у поставках з Індії та Китаю.

Фахівці також попереджають, що американців чекають високі ціни на оренду та бензин під час свят.

Раніше "Сьогодні" писали, що через економічні проблеми у США в світі може суттєво змінитись ситуація із курсом долара і не на краще.

А що буде з цінами на продукти в Україні – читайте в нашому матеріалі.

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