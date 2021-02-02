У Словаччині затримали українську фуру із сигаретами: контрабанди на 4 мільйони

На митному переході Ужгород – Вишнє-Нємецьке словацька поліція під час огляду української вантажівки виявила контрабанду – десятки тисяч пачок контрабандних сигарет.

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Про це повідомляє Фінансова адміністрація Словаччини, яка є органом державного управління в галузі податків, зборів та митниці.

Вантажівка їхала до Чехії, однак спеціально навчений для пошуку тютюнових виробів службовий пес відчув у підлозі причепа-рефрижератора незаконний вантаж. Подальший повний митний контроль підтвердив ці підозри. Було виявлено майже 700 тисяч сигарет, за які тільки мит і податків потрібно було сплатити понад 115 600 євро (3,9 млн грн).

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Тепер справу розглядає Управління у кримінальних справах Фінансової адміністрації, яке веде розслідування за підозрою в скоєнні кримінального злочину – порушення правил державних технічних заходів щодо маркування товарів.

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Нагадаємо, у Борисполі запобігли контрабанді великої партії сигарет. Правоохоронці вилучили 67 ящиків (понад 30 тисяч пачок) сигарет "Manchester". Загальна вага виявлених тютюнових виробів перевищила 2 тонни.

А на Волині контрабандисти побудували міст на кордоні, щоб носити сигарети. Близько 4500 пачок сигарет вони намагалися переправити з Білорусі.

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