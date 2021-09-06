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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

У СІЗО з'являться платні послуги, а ПриватБанк продасть кредити боржників – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
6 вересня, 19:00
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Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини понеділка, 6 вересня
Ув'язненим можуть дозволити телефонні дзвінки, а держбанк хоче позбутися безнадійних боргів / Фото: колаж "Сьогодні"
Ув'язненим можуть дозволити телефонні дзвінки, а держбанк хоче позбутися безнадійних боргів / Фото: колаж "Сьогодні"

Державний ПриватБанк може продати кредитів на більш ніж 700 млн грн, а в українських СІЗО можуть надати ув'язненим доступ до інтернету і дзвінків.

Зростання ціни імпортного газу

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Вартість імпортного газу для України в період з 1 по 31 серпня 2021 року зросла вдвічі – ціна склала 11 457,1 гривні або 427,9 долара за 1 тис. кубометрів.

Отже, у порівнянні з груднем минулого року ціна імпортного газу зросла на 100,9% в гривнях і на 111,3% в доларах. Тоді газ коштував 5702,8 гривні або 202,5 долара за 1 тис. кубометрів.

Платні послуги в СІЗО

В українських слідчих ізоляторах вже незабаром можуть з'явитися нові платні послуги – доступ до інтернету і дзвінків.

Однак є нюанс – телефонні розмови будуть записуватися. Нові послуги в СІЗО будуть вводити офіційно, вже готується відповідний наказ.

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Як зазначив міністр юстиції Денис Малюська, ті, хто знаходяться в слідчих ізоляторах, і зараз платять за дзвінки та інтернет, однак, за хабарі злочинного світу.

Заробітчани відмовляються від роботи в Польщі

Працівники з України відмовляються працювати в Польщі на зборі яблук і вибирають легшу роботу. Фермерам доводиться дешево експортувати яблука за кордон, адже так вони можуть хоч якось заробити.

Оскільки польські фермери не можуть експортувати фрукти на схід через ембарго в РФ і конфлікт з Білоруссю, їм залишається відправляти фрукти в Єгипет.

У той же час, незважаючи на небажання працювати на яблучних фермах, українці, як і раніше, їздять на заробітки до Польщі. Вже 277 тис. наших співвітчизників отримали дозвіл на тривале перебування в цій країні.

ПриватБанк продасть кредити

Державний ПриватБанк вирішив позбутися від безнадійних карткових кредитів і виставити їх на продаж. Портфель безнадійних карткових кредитів становить понад 700 млн грн.

"ПриватБанк в рамках програми скорочення проблемної заборгованості державних банків вперше в історії запропонує права вимоги по кредитному портфелю професійним компаніям на ринку", – розповіла заступник голови правління ПриватБанку по управлінню ризиками Лариса Чернишова.

Газ по "Північному потоку-2"

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Російський газопровід "Північний потік – 2", який, на думку глави "Нафтогазу" Юрія Вітренка, не зможе відразу заробити в комерційному режимі, буде добудований вже найближчим часом. Поставки по газопроводу можуть початися вже в цьому році.

"До кінця року. Це сказав Олексій Міллер (глава "Газпрому "Олексій Міллер. – ред.). І я поділяю його прогноз", – заявив колишній глава австрійської нафтової компанії OMV Райнер Зеле.

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