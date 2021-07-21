У межах Нацстратегії безбар'єрності буде реалізовано проєкт, що допоможе ветеранам почати власний бізнес

На цифровій платформі "G2VEI" ветерани отримають доступ до всіх необхідних сервісів для створення і розвитку бізнесу

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Нині тисячі учасників бойових дій та ветеранів мріють про започаткування власної справи. Утім дуже часто вони не мають необхідної підтримки та знань для того, аби втілити свої бізнес-ідеї в життя. Саме з метою вирішення цієї проблеми Міністерство у справах ветеранів започатковує ветеранську підприємницьку ініціативу G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives). Це державна онлайн-платформа, яка сприятиме соціалізації та залученню ветеранів в економічно активне життя через створення власної справи, повідомляє "Оbozrevatel".

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"Наша мета – створити такі умови, аби ветерани та учасники бойових дій відчували постійну підтримку не лише в колі однодумців, а й знали, що у своїх починаннях можуть розраховувати на підтримку держави та суспільства. Ми багато спілкуємося з воїнами, які повернулися із зони проведення ООС, і від багатьох чуємо думку, що один з найкращих способів соціалізації ветеранів – відкриття ними власної справи", – зазначила міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна під час другого засідання Ради безбар’єрності.

"G2VEI" – це єдина цифрова платформа, на якій ветерани отримають доступ до всіх необхідних сервісів для започаткування та розвитку бізнесу. Платформа буде створена за принципом "єдиного вікна". Вона має стати ще й своєрідною соціальною мережею для спілкування ветеранів та обміну бізнес-ідеями. Сервіси на онлайн-платформі не будуть обмежені географією, тому скористатися нею можна буде в будь-якому куточку країни.

У профільному міністерстві зазначають, що фактично наразі йде робота над створенням справжнього ветеранського бізнес-нетворкінгу, який допоможе не лише ветеранам, а й членам їхніх родин отримати нові робочі місця. Цифрова платформа стане майданчиком, де будуть зароджуватися і підтримуватися ветеранські стартапи.

Скористатися онлайн-платформою також зможуть й родини тих, хто віддав життя за незалежність і територіальну цілісність України, та постраждалі учасники Революції гідності.

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За словами Юлії Лапутіної, реалізація проєкту коштуватиме 5,6 млн гривень. У міністерстві розраховують, що ветеранська онлайн-платформа повноцінно запрацює вже до кінця 2022 року.

Проєкт реалізовується у межах Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. На її виконання, за активної участі 15 міністерств, було створено план заходів на 2021-2022 роки. До плану заходів увійшли понад 250 ініціатив, з-поміж яких виокремлено 7 флагманських проєктів.

"Безбар’єрність – це філософія суспільства без обмежень. Це про внутрішню готовність створювати середовище, у якому буде комфортно всім. До Плану заходів залучена потужна команда – це представники влади разом з представниками громадськості. Я б навіть назвала це не план заходів, а план змін. І це про зміни, які можуть бути втілені в найближчі два роки та мають сприяти тому, щоб безбар’єрність стала новою суспільною нормою", - зазначила Олена Зеленська, яка виступила ініціатором розробки Нацстратегії безбар’єрності.

Ініціативу Міністерства у справах ветеранів "G2VEI", яка надасть ветеранам та їхнім родинам можливості для започаткування власного бізнесу, було обрано одним із 7 флагманських проєктів від різних міністерств, які будуть втілені у життя протягом найближчих двох років.