У Раді зареєстрували законопроєкт, який унеможливить шахрайство в будівництві житлової нерухомості

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про захист інвесторів у житлову нерухомість. Першим автором документа стала нардеп, голова Координаційної ради з вирішення проблемних питань у містобудуванні та керівник МФО "За Велике будівництво" Олена Шуляк.

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Текст законопроєкту №5091 "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому" з’явився на сайті парламенту 17 лютого.

За словами ініціатора документа Олени Шуляк, нині при укладенні договорів, якими передбачається фінансування будівництва, більшість інвесторів має обмежену інформацію щодо будівництва, наявності у замовника права на виконання робіт, проєктної документації, даних про реальний стан зведення об’єкта тощо. При цьому замовник будівництва потенційно може обманювати людей щодо важливих для них відомостей. В результаті, через брак інформації, інвестори не можуть сповна оцінити ризики. Між тим, через відсутність прозорого механізму державної реєстрації прав на нерухомість, що будується, неможливо достовірно без допомоги забудовника визначити обсяг залучених ним коштів та обсяг прав третіх осіб щодо об’єкта або житлових/нежитлових приміщень у ньому. Так, інвестування в житлову нерухомість в Україні перетворилося на ризик, адже людей можуть підступно чекати: зміни технічних характеристик без згоди інвестора; подвійний перепродаж об’єкта; оскарження права власності на майбутнє нерухоме майно та ін.

"Щоб захистити людей, ми створити реальні правові механізми для того, щоб держава гарантувала речові права на об’єкти незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості. З важливого — без усіх дозвільних документів квартиру продати буде неможливо. Тобто, забудовник вже не зможе підсунути людям "кота в мішку". Щоб продавати квартири — він щонайменше має зареєструвати будинок і кожну квартиру як окремий об’єкт майнових прав. А також гарантувати майбутнім покупцям, що вони отримають саме той проєкт, за який платять", — зауважила Олена Шуляк та додала, що автори також передбачили захист інвесторів вже з моменту оформлення угоди. Тобто вони одразу стануть власниками спеціального майнового права на майбутню квартиру.

Також законопроєкт №5091 має алгоритм гарантування добудови об’єкта незавершеного будівництва, в ньому також прописано те, як здійснюватиметься контроль покупця за змінами будь-яких технічних характеристик об’єкта.

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Автори законопроєкта переконані: він стане дієвим запобіжником для громадян, які планують придбати квартиру, від потрапляння до й так завеликого переліку проблемних будівництв та довгобудів (за статистикою Мінрегіону, на кінець 2019-го в Україні налічувалося більше 150 проблемних об’єктів житлового будівництва. А це – понад 100 тисяч постраждалих громадян, які так і не отримали оплачене житло). Документ також сприятиме запуску повноцінного ринку іпотеки та банківського кредитування, оскільки спорудження новобудов вже не матиме надмірної ризикованості інвестування коштів у будівельну галузь.

Загалом, авторами законопроєкта №5091 стали 13 народних депутатів зі всіх фракцій. Серед них, зокрема, Марія Мезенцева, Ігор Фріс, Дмитро Ісаєнко, Андрій Стріхарський, Андрій Клочко та Олексій Кучеренко. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування став головним, який розглядатиме документ.

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