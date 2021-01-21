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У ПриватБанку змінюється керівництво

21 січня, 12:07

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

До призначення нового фінустановою займеться в.о. голови правління

Державний ПриватБанк отримає нового голови правління. 23 січня завершується дія контракту з Петром Крумханзлом . До моменту нового призначення в.о. голови правління стане Ганна Самаріна. Зараз вона – заступниця голови правління з питань фінансів.

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Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Після закінчення дії контракту Крумханзла почнеться конкурсний відбір нового голови правління.

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"Закінчення терміну дії контракту вимагає проведення процедури конкурсного відбору на посаду нового голови правління. Цей механізм забезпечує незалежність і професіоналізм обраного керівника" , – пояснили у ПриватБанку.

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Крумханзл очолював ПриватБанк з 2018 року.

Як відомо, уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку і влила в його капітал понад 155 млрд гривень. При цьому в 2019 році ПриватБанк перейшов від Міністерства фінансів у власність Кабінету міністрів.

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ПриватБанк глава Петр Крумханзл

Джерело: Сьогодні

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