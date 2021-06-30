У додатку "Дія" запустили тестування COVID-сертифікатів. Як приєднатися

Ковідній сертифікат в "Дії" буде підтверджувати ваш статус про вакцинацію не тільки в Україні, але і в ЄС

Колаж "Сьогодні"

Міністерство цифровий трансформації запустило реєстрацію на бета-тестування COVID-сертифікатів.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зареєструватися можна за посиланням: https://team.diia.gov.ua.

Взяти участь в бета-тесті можуть українці, які завершили курс вакцинації від COVID-19 (отримали 2 дози) на території України.

"Ковідний сертифікат – це документ у Дії, який буде підтверджувати ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах", – йдеться в повідомленні.

Реклама

Як зазначається, ковідние сертифікати будуть працювати так, як і інші документи в "Дії".

Читайте також: Паспорт вакцинації в Україні: кого пустять в ЄС і що треба знати вакцинованим

"Перевірити дійсність сертифіката можна буде за QR-кодом. Це зручно, адже не потрібно додатково впроваджувати спеціальне обладнання для перевірки. Також пізніше ковідний сертифікат можна буде згенерувати після негативного результату ПЛР-тестів або якщо ви нещодавно перехворіли на COVID-19", – додали в Мінціфре.

Як наголошується, документ розробляють з урахуванням вимог EU Digital COVID Certificate Єврокомісії і Smart Vaccination Certificate ВООЗ.

Раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що Україна введе COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як це зробить Європа.

Реклама

Про те, які цифрові послуги надаються в додатку "Дія", дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу