В окупованому Криму зобов'язали "Інтерпайп" повернути земельну ділянку під Ялтою

Приводом для розірвання договору стала заборгованість з орендної плати за період з 2015 по 2019 рік

Арбітражний суд в анексованому Росією Криму 4 лютого 2021 року зобов'язав "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" сплатити заборгованість з орендної плати за 1,8 гектара землі біля Фороса і повернути ділянку окупаційній владі, повідомляє "РБК-Україна".

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Копія рішення "кримського суду" оприлюднена в реєстрі арбітражних рішень Російської Федерації.

"Зобов'язати ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" протягом 15 днів з моменту набрання рішенням суду законної сили повернути муніципальному утворенню міського округа Ялта Республіки Крим земельну ділянку площею 18 198 кв. м, розташовану на території Фороської селищної ради, шляхом підписання з Департаментом майнових і земельних відносин адміністрації міста Ялта Республіки Крим акта приймання-передачі", – йдеться у рішенні "суду".

Приводом для розірвання договору стала заборгованість з орендної плати за період з 10 квітня 2015 по 16 травня 2019 року в розмірі 519 831,91 руб.

У матеріалах "кримського суду" говориться, що з 18 березня 2014 року – офіційної анексії Автономної Республіки Крим – і по 10 квітня 2015 року (1 рік і 24 дні) "Інтерпайп" нібито не порушував умов орендного договору.

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Нагадаємо, ділянку біля населеного пункту Форос під Ялтою компанія "Інтерпайп" орендує з 2004 року.

За умовами договору, компанія зобов'язана щомісяця вносити плату. Спочатку договором була встановлена плата 42 000 грн. на місяць.

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