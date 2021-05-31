Русский
$ 27,5
33,39
  1. Новини економіки
  2. Економіка

У "Нафтогаз" призначили екснардепа Світлану Заліщук: що вона буде робити

31 травня, 13:59

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Однією з головних функцій нової помічниці Вітренка буде боротьба проти Росії і Північного потоку

Світлана Заліщук. Фото: facebook.com/svitlana.zalishchuk

Світлана Заліщук. Фото: facebook.com/svitlana.zalishchuk

Поки НАК "Нафтогаз України" посилює команду для протистояння "Північному потоку – 2", у глави компанії Юрія Вітренка з'явилася нова радниця – екснардеп Світлана Заліщук.

Реклама

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Вона буде координувати взаємодію групи компаній "Нафтогазу" з міжнародними партнерами, зокрема посадовими особами країн G7, і виконувати представницьку функцію високого рівня. Одним з її пріоритетів буде протидія Північному потоку – 2 ".

"За попередні кілька років команда "Нафтогазу" домоглася майже неможливого — значного відтермінування добудови "Північного потоку – 2". Однак до перемоги ще далеко, і бій України проти російської геополітичної труби не завершено. Сьогодні ми працюємо над кількома сценаріями зупинки "Північного потоку – 2". Необхідна мобілізація усіх гілок української влади та чітка й послідовна координація з нашими міжнародними партнерами, які розуміють небезпеку російської труби для всієї Європи. Такими наразі я бачу пріоритети своєї роботи", – прокоментувала Світлана Заліщук своє призначення.

В тренді
Долар подешевшав, євро котиться донизу: курс валют НБУ

Хто така Світлана Заліщук

Реклама

Заліщук закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Має значний досвід роботи у сфері міжнародних відносин:

  • працювала зовнішньополітичним радником прем'єр-міністра України і віцепрем'єра з європейської і євроатлантичної інтеграції;
  • була народним депутатом України VIII скликання і очолювала підкомітет з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції Комітету ВРУ у закордонних справах;
  • була членом української делегацій в ПАРЄ і Парламентського комітету Асоціації Україна – Європейський Союз.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях з "Нафтогазу" пішла радниця Коболєва, яка допомогла відсудити у "Газпрому" майже 3 млрд дол.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Долар
Долар "зробив гірку" – чи чекати на піке у червніФінанси
Економія без зусиль: як це можна робити з
Економія без зусиль: як це можна робити з "розумними" електролічильникамиЕкономіка
Подорожчання проїзду в київському метро: скільки платять в інших країнах
Подорожчання проїзду в київському метро: скільки платять в інших країнахЕкономіка
Регулювання цін на бензин ударило по кишені небагатих і економних
Регулювання цін на бензин ударило по кишені небагатих і економнихЕкономіка
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)Економіка
Білорусь зупинила постачання бензину до України? Що сталося насправді
Білорусь зупинила постачання бензину до України? Що сталося насправдіЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти