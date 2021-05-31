У "Нафтогаз" призначили екснардепа Світлану Заліщук: що вона буде робити

Однією з головних функцій нової помічниці Вітренка буде боротьба проти Росії і Північного потоку

Світлана Заліщук. Фото: facebook.com/svitlana.zalishchuk

Поки НАК "Нафтогаз України" посилює команду для протистояння "Північному потоку – 2", у глави компанії Юрія Вітренка з'явилася нова радниця – екснардеп Світлана Заліщук.

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Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Вона буде координувати взаємодію групи компаній "Нафтогазу" з міжнародними партнерами, зокрема посадовими особами країн G7, і виконувати представницьку функцію високого рівня. Одним з її пріоритетів буде протидія Північному потоку – 2 ".

"За попередні кілька років команда "Нафтогазу" домоглася майже неможливого — значного відтермінування добудови "Північного потоку – 2". Однак до перемоги ще далеко, і бій України проти російської геополітичної труби не завершено. Сьогодні ми працюємо над кількома сценаріями зупинки "Північного потоку – 2". Необхідна мобілізація усіх гілок української влади та чітка й послідовна координація з нашими міжнародними партнерами, які розуміють небезпеку російської труби для всієї Європи. Такими наразі я бачу пріоритети своєї роботи", – прокоментувала Світлана Заліщук своє призначення.

Хто така Світлана Заліщук

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Заліщук закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Має значний досвід роботи у сфері міжнародних відносин:

працювала зовнішньополітичним радником прем'єр-міністра України і віцепрем'єра з європейської і євроатлантичної інтеграції;

була народним депутатом України VIII скликання і очолювала підкомітет з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції Комітету ВРУ у закордонних справах;

була членом української делегацій в ПАРЄ і Парламентського комітету Асоціації Україна – Європейський Союз.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях з "Нафтогазу" пішла радниця Коболєва, яка допомогла відсудити у "Газпрому" майже 3 млрд дол.