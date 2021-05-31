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У наглядову раду "Нафтогазу" увіллють свіжу кров з Банкової

31 травня, 20:23

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Уряд прийняв розпорядження щодо кандидатури Юлії Свириденко

Кабінет Міністрів розпорядженням № 529-р обрав заступницю керівника Офісу президента з економічних питань Юлію Свириденко членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

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Про це повідомляє пресслужба енергетичного гіганта.

Свириденко вибрали як представницю держави до ухвалення урядом нових кадрових рішень, але не більше ніж на один рік.

Нагадаємо, Свириденко обіймає посаду заступника керівника Офісу президента, куди вона прийшла 22 грудня 2020 року на заміну Юлії Ковалів. Раніше працювала в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на посадах заступника міністра та першого заступника міністра, виконувала обов’язки голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

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Також нагадаємо, "Нафтогаз" посилює команду для протистояння "Північному потоку – 2", у глави компанії Юрія Вітренка з'явилася нова радниця – екснардеп Світлана Заліщук.

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Вона буде координувати взаємодію групи компаній "Нафтогазу" з міжнародними партнерами, зокрема з посадовими особами країн G7, і виконувати представницьку функцію високого рівня. Одним з її пріоритетів буде протидія "Північному потоку – 2".

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