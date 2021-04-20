У Москві "заспокоїли" Україну: заборони торгового судноплавства на Азові не буде

МЗС РФ каже, що заборона на прохід Керченською протокою поширюється тільки на військові судна

Заступник міністра МЗС РФ Сергій Рябков запевняє, що коли Росія перекрила Керченську протоку для проходу військових кораблів інших держав, у тому числі й України, то діяла згідно з міжнародними домовленостями.

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Про це повідомляє РІА Новости.

Він звернув увагу на те, що жодних обмежень для торгового судноплавства, для використання українських портів на Азовському морі введено не було.

"А що стосується обмежень тих чи інших зон, де проводяться навчання, це загальноприйнята міжнародна практика. Ми діємо, найсуворіше слідуючи відповідним домовленостям багатостороннього характеру і будь-яким іншим домовленостям, в яких бере участь Росія", – зазначив Рябков.

Раніше Держдеп США назвав заборону на прохід кораблів інших держав "неспровокованою ескалацією" з боку Росії. Представник держдепартаменту Нед Прайс повідомив у письмовій заяві, що США "глибоко стурбовані" такою забороною.

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Також нагадаємо, що Росія продовжує нагнітати ситуацію в приморських регіонах України. Вона стягує в Чорне море військові кораблі та авіацію, обмежила польоти над частиною Криму та Чорного моря. Цей регіон оголошено районом, "небезпечним для польотів повітряних суден" з 20 по 24 квітня.

Також повідомлялося, що для участі у військових "навчаннях" Росія перекинула з Каспію на Чорне море півтора десятка кораблів.

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