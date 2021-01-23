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У Мінсоцполітики розповіли, коли можуть ухвалити законопроект про накопичувальну пенсійну систему

23 січня, 00:58

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Обов'язковою накопичувальна система буде для людей до 50 років

Міністр соціальної політики Марина Лазебна розраховує на прийняття законопроекту про накопичувальну пенсійну систему в 2021 році.

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Про це вона заявила в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Ми працюємо над тим, щоб в цьому році був прийнятий консолідований і компромісний закон про введення в Україні накопичувальної пенсійної системи", – сказала Лазебна.

Міністр зазначила, що сподівається на запуск системи з 2023 року.

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За її словами, передбачається, що обов'язковою накопичувальна система буде для людей до 50 років, а для інших вона буде добровільною.

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Також ми писали про те, що онлайн-платформою "Допомога поруч" з доставки необхідних продуктів найбільш вразливим категоріям громадян скористалися понад 600 тисяч осіб.

Раніше Марина Лазебна повідомила, що під час карантину в Україні діють спрощені правила призначення і переоформлення субсидій та соціальних допомог.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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пенсії накопичувальна система Марина Лазебная
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