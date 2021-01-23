У Мінсоцполітики розповіли, коли можуть ухвалити законопроект про накопичувальну пенсійну систему

Обов'язковою накопичувальна система буде для людей до 50 років

Міністр соціальної політики Марина Лазебна розраховує на прийняття законопроекту про накопичувальну пенсійну систему в 2021 році.

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Про це вона заявила в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Ми працюємо над тим, щоб в цьому році був прийнятий консолідований і компромісний закон про введення в Україні накопичувальної пенсійної системи", – сказала Лазебна.

Міністр зазначила, що сподівається на запуск системи з 2023 року.

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За її словами, передбачається, що обов'язковою накопичувальна система буде для людей до 50 років, а для інших вона буде добровільною.

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Також ми писали про те, що онлайн-платформою "Допомога поруч" з доставки необхідних продуктів найбільш вразливим категоріям громадян скористалися понад 600 тисяч осіб.

Раніше Марина Лазебна повідомила, що під час карантину в Україні діють спрощені правила призначення і переоформлення субсидій та соціальних допомог.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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