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У Кремлі переживають за сертифікацію "Північного потоку – 2" – до того тут Україна

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
30 листопада, 17:05
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Дмитро Пєсков розповів про очікування РФ від участі України у сертифікації "Північного потоку – 2"
У Кремлі відреагували на участь України у сертифікації "Північного потоку - 2"
У Кремлі відреагували на участь України у сертифікації "Північного потоку - 2" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кремлі хотіли б, щоб участь України у процесі сертифікації російського газопроводу "Північний потык – 2" не призвела до загроз для її завершення та запуску трубопроводу.

Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Ми, звичайно, воліли б, щоб жодних загроз для завершення проєкту сертифікації "Північного потоку – 2" не було, щоб жодних загроз не було, тому що сертифікація та запуск цього проєкту – на користь усіх європейських споживачів", – зазначив спікер Кремля.

Таким чином Пєсков відповів на запитання преси про те, чи РФ бачить загрозу для запуску газопроводу через участь України в процесі його сертифікації.

Сертифікація "Північного потоку – 2"

Сполучені Штати ввели санкції проти двох кораблів та однієї компанії, які брали участь у реалізації цього проєкту. Водночас німецький регулятор призупинив сертифікацію газопроводу.

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У ФРН це пояснили тим, що оператор потоку повинен мати відповідну місцевим законам організаційну форму, проте зазначили, що незабаром процес відновлять.

Наш експерт, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко стверджує, що зупинити запуск Північного потоку – 2 не вдасться.

За словами аналітика, санкції США дуже слабкі та просто кинуті "навздогін", щоб показати видимість боротьби з РФ

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Раніше "Сьогодні" писали, що думають щодо санкцій США в Німеччині і як у ФРН висловлюються про участь України у сертифікації.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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