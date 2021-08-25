У Каліфорнії забудовників зобов'язали встановлювати сонячні батареї на нові будинки

Завдяки такому нововведенню витрати споживачів можуть скоротитися на 1,5 мільярда доларів

У Каліфорнії сонячні батареї можуть з'явитися на всіх комерційних будівлях з 2023 року / Фото: Pixabay

З 2023 року всі забудовники в Каліфорнії (США) повинні будуть встановлювати сонячні батареїна комерційні будівлі. Енергетична комісія штату (CEC) затвердила відповідний законопроєкт "Енергетичний код 2022 року".

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Про це повідомляє Eletreck.

Допоможе екології

Рішення влади екологічно обґрунтоване. Такими темпами до 2050 року ефект буде порівнянний з щорічною відмовою від 2,2 мільйона бензинових автомобілів.

"Енергетичний код 2022 року жорстко орієнтує будівлі Каліфорнії на чисті, низьковуглецеві технології, які стануть основою нашого спільного шляху в майбутнє. Цей проєкт допоможе штату в досягненні найважливіших довгострокових цілей в області клімату і вуглецевої нейтральності", – заявив головний комісар CEC Дж. Ендрю Макаллістер.

За підрахунками комісії, будинки і підприємства використовують майже 70% електроенергії Каліфорнії, а це – чверть всіх викидів CO2 всередині штату. Завдяки такому нововведенню витрати споживачів скоротяться на 1,5 мільярда доларів. А викиди СО2 знизяться на 10 мільйонів метричних тонн протягом 30 років.

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На які комерційні будівлі поширюється законопроєкт:

готелі;

офіси;

медичні заклади;

кінотеатри;

роздрібні і продуктові магазини;

ресторани;

школи.

Під нововведення не потрапляють – будівництво житлових будинків і особливих державних установ.

Пропозиція CEC заохочує:

використання електричних теплових насосів для обігріву приміщень і водопроводу;

використання акумуляторних блоків і установку зарядних пристроїв для електромобілів.

В кінцевому рахунку влада хоче відключити всі будівлі в штаті від природного газу та повністю перейти на відновлювані джерела енергії до 2050 року.

Документ спрямований до Комісії з будівельним стандартам Каліфорнії (CBSC). Це питання розглянуть у грудні 2021 року.

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Якщо CBSC схвалить законопроєкт, то правила почнуть діяти з 1 січня 2023 року. Забудовникам і підрядникам дадуть рік на те, щоб адоптіроваться до нових умов.

Нагадаємо, сонячна енергетика в США буде забезпечувати більш 40% енергоспоживаннявже в 2035 році при тому, що зараз частка сонячної енергії становить всього 3%. Такий план передбачений в меморандумі про перспективи розвитку сонячної енергетики, який опублікувало Міненерго США.

Тим часом домогосподарства Швеції зможуть купувати доступну поновлювану електроенергію з сонячних і вітряних електростанцій. Проект розпочне свою роботу з внутрішнього ринку країни вже у вересні 2021 року.