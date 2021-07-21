У Хорватії встановлять сонячні панелі на дахах 3000 будівель

Проєкт стане майже в 67 мільйонів євро. Гроші надасть і держава, і приватний сектор

Хорватія хоче стати вуглецево нейтральною / Фото: sens-energy.com, ceenergynews.com

Хорватія слідом за Німеччиною запускає проєкт зі встановлення сонячних електростанцій на дахах будівель. В межах проєкту PVMax планується встановити СЕС на дахах більш ніж 3000 будинків. Загальна потужність електростанцій становитиме близько 100 МВт.

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Інвестиції в ці сонячні електростанції становитимуть близько 66,8 млн євро, пише EcoTown.

"Очікується, що сонячні системи будуть встановлені державним сектором, громадянами, а також комерційним сектором. Метою проекту є розвиток ринку поновлюваних джерел енергії в Хорватії", – зазначила директор регіонального енергетичного агентства Північно-Західної Хорватії (REGEA) Юлія Домач.

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Хорватія ставить перед собою мету перейти на поновлювані джерела енергії до 2050 року. Але поки що, незважаючи на значний сонячний потенціал, встановлена сонячна потужність Хорватії на душу населення становить лише 17 Вт в порівнянні з 500 Вт в Німеччині, 300 Вт в Італії і 100 Вт в Словенії.

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Згідно з попередніми оцінками, потенціал сонячної енергії в Хорватії становить 6,8 ГВт, з яких 5,3 ГВт для фотоелектричних установок комунального масштабу і 1,5 ГВт сонячних систем на дахах. Найбільша в Хорватії сонячна електростанція потужністю 3,5 МВт була введена в експлуатацію в минулому році на острові Віс.

Нагадаємо, раніше в Україні також заговорили про досягненні вуглецевої нейтральності в 2050 році.

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