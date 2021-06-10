У Грузії побудують три СЕС на 80 МВт за 50 мільйонів доларів інвесторів

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У Грузії АТ "Фонд розвитку енергетики" (GEDF), який залучає інвестиції в енергетичний сектор Грузії, працює одночасно над трьома проектами сонячних електростанцій загальною потужністю 80 МВт.
Про це повідомляє Green Deal.
"Загальний обсяг інвестицій в усі три проекти становить близько $50 млн", – сказав директор фонду Георгій Чіковані
За його словами, йдеться про сонячні електростанції потужністю 5, 25 і 50 МВт, які планується побудувати в регіоні Кахетія. Першу СЕС потужністю 5 МВт планують здати в експлуатацію в 2022 році. Її вартість до $3,5 млн.
Глава GEDF розповів, що всі три проекти реалізують за допомогою інвесторів. Потім їх продадуть на аукціоні.
Відзначимо, що АТ "Фонд розвитку енергетики Грузії" був створений в 2010 році рішенням уряду Грузії. Він займається розробкою пріоритетних проектів у сфері відновлюваної енергії та залучення до їх здійснення як місцевих, так і іноземних інвесторів. Фонд повністю належить державі.
Фонд уже забезпечив введення в експлуатацію енергопотужностей загальним обсягом близько 140 МВт, а в планах будівництво об'єктів відновлюваної енергії сумарною потужністю до 500 МВт.
Раніше ми повідомляли, що Північна екологічна фінансова корпорація NEFCO (Фінляндія) оголосила про припинення інвестицій в поновлювані джерела енергії в Україні через систематичне порушення урядом своїх зобов'язань і планів ввести додатковий податок на зелену енергію у вигляді акцизу.