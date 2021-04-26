У Німеччині знову заступилися за Nord Stream – 2: заморозка не стане важелем тиску на Росію

"Північний потік – 2" оголосили панацеєю, за допомогою якої можна осадити Росію, каже Гайко Маас

Попри те, що адміністрація президента США загрожує санкціями за продовження будівництва "Північного потоку – 2", в уряді Німеччини вважають, що газопровід є економічним проектом і заморожування його будівництва не стане важелем політичного тиску на Москву.

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Про це заявив глава МЗС ФРН Гайко Маас, якого цитує німецький інформаційний портал t-online.

"Ми досі вважаємо, що "Північний потік – 2" має сенс з точки зору енергетичної політики", – заявив дипломат.

Водночас він зазначив, що цей проєкт не можна розглядати незалежно від поведінки Росії.

"Але "Північний потік – 2" дедалі частіше оголошують якоюсь панацеєю, із допомогою якої можна осадити Росію. Однак це не відповідає реальності в той час, як Європа одночасно купує російський газ через Україну і Туреччину, а США у великих обсягах купують у Росії нафту", – додав Маас.

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Нагадаємо, це не перша його заява на захист "Північного потоку – 2". Раніше глава МЗС Німеччини закликав Росію відвести від кордону з Україною війська, однак відкинув заморозку будівництва "Північний потік – 2"як санкції проти Москви.

Днями міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмайер також заявив, що завершення будівництва "Північного потоку – 2" не слід пов'язувати зі справою Олексія Навального.

А міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер вважає "Північний потік – 2" хорошим інструментом тиску на Москву.

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