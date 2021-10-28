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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

У Німеччині назріває кадрова криза: кого з імігрантів терміново кличуть на роботу

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
28 жовтня, 15:19
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Які професії терміново потрібні в Німеччині і чому країна опинилася на межі кадрової кризи
Кого шукають на роботу у Німеччині?
Кого шукають на роботу у Німеччині? / Фото: Колаж: Сьогодні

У Німеччині не вистачає близько 1,2 млн кваліфікованих працівників, через це може сильно уповільнитись економічний розвиток країни.

Про це повідомляє Institut der deutschen Wirtschaft, посилаючись на результати дослідження.

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Згідно з ними, найбільше не вистачає кадрів серед соціальних педагогів (18 300 відкритих вакансій), персоналу по догляду за хворими та непрацездатними (17 900 і 16 700 вільних місць), а також інженерів-будівельників (15,5 тис. вакансій), спеціалістів з сантехніки та опалення (13 200 вакансій) та водіїв вантажівок (6700).

Всього у списку професій для яких не вистачає працівників, 15 спеціальностей.

У зв’язку з цим середні підприємства намагаються закликати кваліфікованих співробітників з інших країн іммігрувати з-за кордону для роботи в Німеччині.

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"Дедалі більше компаній у всіх секторах нині не знаходять ні кваліфікованих робітників, ні стажерів. Це докорінно ставить під загрозу конкурентоспроможність середнього бізнесу і, отже, Німеччини загалом. Нам потрібна цільова імміграція кваліфікованих робітників", – сказав федеральний керуючий директор Федеральної асоціації малих та середніх підприємств Маркус Джергер.

Експерти попереджають, що ситуацію із кадрами потрібно виправляти, інакше Німеччину чекає сценарій Великої Британії та закриття підприємств.

Українські заробітчани в Німеччині

На жаль, лише 7% німецьких роботодавців пропонують українцям високі заробітні плати.

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Найкраще платять у сфері ІТ, співробітникам без досвіду пропонують до 60 тис. грн на місяць.

"Сьогодні" також розповідали, куди їдуть українські заробітчани після закінчення роботи в Польщі.

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