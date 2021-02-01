Русский
$ 28,13
34,16
  1. Економічні новини
  2. Економіка

У Німеччині хочуть домовитися з Байденом, добудувати Nord Stream 2 і зняти санкції з Росії

1 лютого, 15:34

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У Бундестазі вважають, що Байдену вистачає власних проблем і на європейські бракуватиме часу

Члени коаліційної Соціал-демократичної партії у Німеччині критикують американські санкції проти російського газопроводу "Північний потік – 2" і переконують, що час піти на діалог з Росією та угоду зі США у справі скасування санкцій.

Реклама

Про це повідомляє Польське радіо.

Голова парламентської групи Соціал-демократичної партії у Бундестазі Рольф Муценіх закликав федеральний уряд Німеччини зайняти жорстку позицію у спорі за проєкт "Північний потік – 2".

"Ми залежні від цього газопроводу через необхідність гарантувати безпеку постачання у перехідному етапі до кліматичної нейтральності і щоб зменшити залежність від сировини з інших країн", – сказав він газеті Welt am Sonntag.

Читайте також: Добудувати, але не використовувати: як Німеччина може тиснути на Росію через Nord Stream 2

В тренді
Біткоїн злетів через Ілона Маска. Що сталося?
Реклама

Як вважає політик, спір з американцями за цей проєкт та їхні санкції можна вирішити. На його думку, адміністрація Демократичної партії може бути відкрита на переговори на цю тему, позаяк президент Джо Байден має надто багато внутрішніх проблем і "не матиме часу займатися цими, за які відповідає".

Нагадаємо, ще будучи віцепрезидентом США Джо Байден під час свого візиту до Стокгольма у серпі-2016 розкритикував угоду низки європейських країн зі створення "Північного потоку – 2" і назвав його "поганою угодою для Європи".

Свої слова він повторив через п’ять років, у січні-2021, коли вже став президентом США.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

газопровід бундестаг санкції проти Росії Джо Байден Північний потік 2
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Курс долара: що прийде на зміну стабільності
Курс долара: що прийде на зміну стабільностіЕкономіка
Куди піде курс долара в лютому: продавати або купувати валюту
Куди піде курс долара в лютому: продавати або купувати валютуФінанси
"Колектори в законі": як тепер будуть "вибивати борги" і чи можна буде захиститисяЕкономіка
Банкам не потрібні наші депозити: якою буде прибутковість вкладів у 2021 році
Банкам не потрібні наші депозити: якою буде прибутковість вкладів у 2021 роціФінанси
Індексацію пенсій хочуть оновити: вже готовий законопроєкт
Індексацію пенсій хочуть оновити: вже готовий законопроєктЕкономіка
У Мінсоцполітики розповіли, коли можуть ухвалити законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему
У Мінсоцполітики розповіли, коли можуть ухвалити законопроєкт про накопичувальну пенсійну системуЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти