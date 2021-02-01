У Німеччині хочуть домовитися з Байденом, добудувати Nord Stream 2 і зняти санкції з Росії

У Бундестазі вважають, що Байдену вистачає власних проблем і на європейські бракуватиме часу

Члени коаліційної Соціал-демократичної партії у Німеччині критикують американські санкції проти російського газопроводу "Північний потік – 2" і переконують, що час піти на діалог з Росією та угоду зі США у справі скасування санкцій.

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Про це повідомляє Польське радіо.

Голова парламентської групи Соціал-демократичної партії у Бундестазі Рольф Муценіх закликав федеральний уряд Німеччини зайняти жорстку позицію у спорі за проєкт "Північний потік – 2".

"Ми залежні від цього газопроводу через необхідність гарантувати безпеку постачання у перехідному етапі до кліматичної нейтральності і щоб зменшити залежність від сировини з інших країн", – сказав він газеті Welt am Sonntag.

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Як вважає політик, спір з американцями за цей проєкт та їхні санкції можна вирішити. На його думку, адміністрація Демократичної партії може бути відкрита на переговори на цю тему, позаяк президент Джо Байден має надто багато внутрішніх проблем і "не матиме часу займатися цими, за які відповідає".

Нагадаємо, ще будучи віцепрезидентом США Джо Байден під час свого візиту до Стокгольма у серпі-2016 розкритикував угоду низки європейських країн зі створення "Північного потоку – 2" і назвав його "поганою угодою для Європи".

Свої слова він повторив через п’ять років, у січні-2021, коли вже став президентом США.

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