В Європі встановлено рекорд за добовим виробництвом електроенергії з вітру

В Європі зафіксували новий історичний максимум виробництва вітрової електроенергії – 2 787 ГВт·год за 24 години. За даними WindEurope, рекорд було встановлено 11 березня 2021 року.

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Відновлювана енергія вітру забезпечила 28,9% добового попиту на електроенергію. При цьому найбільша частка була зафіксована в Данії – 89%. Лідером виробництва електроенергії з вітру за добу стала Німеччина – 1 022 ГВт·год. Європейська мережа системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) зафіксувала 122,9 ГВт на піку виробництва електроенергії з вітру.

Станом на кінець 2020 року, в Україні частка вітроенергетики сектору ВДЕ становить 15,4%, а енергетичного сектору країни в цілому – 2,2%.

Нагадаємо, найбільшою вітроелектростанцією в Україні залишається ДТЕК Ботієвська ВЕС. Вона також входить у п'ятірку найбільших в Центральній і Східній Європі. У 2020 році ВЕС згенерувала в енергосистему України 607 млн кВт·год – цього достатньо, щоб забезпечувати електрикою 306,5 тисячі домогосподарств протягом року. Генератори вітропарку дозволяють знизити шкідливі викиди в атмосферу приблизно на 730 тис. т СО2, що прирівнюється до викидів 365 тис. авто щорічно.

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