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В Естонії випустили монету на честь України: як вона виглядає та де можна купити (фото)

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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9 липня, 09:55
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Дизайнером монети стала українська переселенка із Харкова Дар'я Тітова
В Естонії з'явилася монета присвячена Україні
В Естонії з'явилася монета присвячена Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Банк Естонії випустив колекційну монету присвячену Україні та свободі. Кошти від продажу цієї монети спрямують на підтримку боротьби українців проти російських окупантів.

Про це йдеться на офіційному сайті банку Естонії

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На монеті номіналом 2 євро зображено дівчину як символ ніжності, яка, у свою чергу, оберігає пташку на долоні. На монеті також є колоски зерна.

Як виглядає монета | Фото: Банк Естонії
Як виглядає монета / Фото: Банк Естонії
Як виглядає монета | Фото: Банк Естонії
Як виглядає монета / Фото: Банк Естонії
Як виглядає монета | Фото: Банк Естонії
Як виглядає монета / Фото: Банк Естонії
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Дизайнером монети стала українська переселенка із Харкова Дар'я Тітова, студентка художнього факультету Естонської художньої академії.

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Карту монети розробив Володимир Тайгер, який також брав участь у розробці дизайну монети як консультант.

Де придбати монету?

Українські колекціонери зможуть купити монету, зокрема в інтернет-магазині Omniva. Клієнтам тут пропонується 50 карток одночасно, а загалом у продаж надійде 40 тис. коін-карток.

При цьому Банк Естонії готовий збільшити початковий тираж, якщо попит на монету виявиться вищим за очікуваний.

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Монета Білого дому

Днями у сувенірному магазині Білого дому з'явилася монета, присвячена українському спротиву російським окупантам на острові Зміїний

Монета так і називається – "Острів Зміїний" – і вона стане вже дев'ятою в серії "історичні моменти" та 34-ою в колекції "історичні моменти американського президентства".

"Сьогодні" раніше писали, чим здивував британський Королівський монетний двір, і розповідали, як аматор із металошукачем виявив скарб із 1290 монетами.

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В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

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