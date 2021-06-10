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В ЄС розглянуть порушення Україною зобов'язань у зеленій енергетиці через намір ввести акциз – АСЕУ

10 червня 2021 14:03

Ірина Ненько Ірина Ненько

Асоціація сонячної енергетики звернулася в секретаріат Енергетичного співтовариства через плани Кабміну, які порушать зобов'язання перед інвесторами у ВДЕ

/ Фото: Unsplash

Асоціація сонячної енергетики звернулася в секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС (Energy Community) через наміри України порушити зобов'язання перед інвесторами у відновлювані джерела енергії і ввести додатковий акцизний податок на зелену енергію.

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Про це 9 червня під час пресконференції повідомив виконавчий директор асоціації Артем Семенишин, інформує "Politeka".

"Це пряме порушення норм закону №810, який гарантує збереження умов для інвесторів у відновлювані джерела енергії. Тому Асоціація сонячної енергетики України направила листа до Енергетичного співтовариства про те, що введення цього акцизу може загрожувати виконанню зобов'язань по сектору ВДЕ і є порушенням зобов'язань перед інвесторами", – сказав він.

Також Семенишин зазначив, що порушення умов із боку держави призвело до позовів від двох компаній до міжнародних судів через ретроспективну зміну правил (зниження "зеленого" тарифу, підвищення відповідальності за небаланс).

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про запровадження додаткового акцизного податку на електроенергію із відновлюваних джерел.

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Фото: архів
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На наступний день, 3 червня, найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів у зелену енергетику України.

На початку червня стало відомо, що всі основні українські банки призупинили фінансування проєктів ВДЕ через порушення Кабміном своїх зобов'язань.

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