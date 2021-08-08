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У Донецькій області реконструюють 114 км ліній електропередачі до кінця року

8 серпня 2021 20:20

Ірина Ненько Ірина Ненько

У 2021 році компанія планує інвестувати в мережі 332 млн грн. Збільшити обсяги коштів для повної заміни енергообладнання стало можливим завдяки переходу на RAB-тариф

/ Фото: freepik.com

У Донецькій області реконструюють 114 км ліній електропередачі до кінця року. Компанія "ДТЕК Донецькі електромережі" у 2021 році збільшила інвестиції в оновлення і модернізацію електричних мереж на 72%, у порівнянні із попереднім роком.

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Про це йдеться в повідомленні компанії, інформує "Оbozrevatel".

"Ці кошти спрямовуються на модернізацію і розвиток енергетичної інфраструктури регіону відповідно до потреб його жителів. Реконструкція торкнеться ліній середнього і низького рівня напруги. Тобто тих, які безпосередньо відповідають за наявність електричного струму у жителів контрольованої території Донецької області, підприємств і організацій", – йдеться в повідомленні.

У 2021 році компанія планує інвестувати в мережі 332 млн грн.

Всього у 2021 році "ДТЕК Донецькі електромережі" планує повністю замінити більш 114 кілометрів ліній електропередачі, 36 розподільчих пунктів та трансформаторних підстанцій.

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Для порівняння, у 2020 році компанія мала можливість оновити тільки 23 об'єкти.

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У компанії заявили, що збільшити обсяги коштів, які компанія інвестує в проєкти повної заміни енергообладнання, стало можливим завдяки переходу компанії на стимулюючий інвестиції RAB-тариф.

Нагадаємо, Кабмін планує знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та ліній електропередачі, 70% яких і так перебувають у аварійному стані. Це рішення розкритикували міжнародні та галузеві асоціації, вказавши на неприпустимість його прийняття.

Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам у 20 млрд грн щорічно.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКУ прийняло рішення про введення в країні RAB-регулювання. Мета – збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж. У 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%.

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