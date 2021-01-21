В "Донбасенерго" заявили, що допоможуть "Центренерго", яка залишилася без вугілля

До кінця січня запланована відправка до 25 тис. тонн вугілля марки "Г"

Енергокомпанія "Донбасенерго" відмовилася від поставок вугілля, на яке в неї були підписані контракти, на користь державної "Центренерго", йдеться в повідомленні "Донбасенерго" у Facebook, пише "Гордон".

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"ПАТ "Донбасенерго" у зв'язку з ремонтом сьомого енергоблока Слов'янської ТЕС, який триватиме до 65 днів, відмовилося від законтрактованих обсягів постачання вугілля вітчизняної марки "Г" на користь державної енергокомпанії "Центренерго", – повідомили у пресслужбі.

За інформацією "Донбасенерго", 20 січня із шахти "Новогродівська" вже відвантажили перші вагони вугілля для "Центренерго".

"Загалом до кінця січня заплановано відправлення до 25 тис. тонн вугілля марки "Г" для компанії "Центренерго". Зараз "Донбасенерго" веде перемовини з державною енергокомпанією щодо постачання вугілля марки "А", – повідомили в "Донбасенерго".

15 січня нардеп від "Батьківщини", перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко заявив, що енергоблоки теплових електростанцій державної компанії "Центренерго" зупинилися на аварійний ремонт через відсутність вугілля на складах, у зв'язку із чим планують віялові вимкнення електроенергії.

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18 січня "Укренерго" попередила про критичну ситуацію із запасами вугілля всіх марок на складах теплових електростанцій (ТЕС).

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що на складах українських вугільних ТЕС низькі запаси вугілля і в разі необхідності буде запущено газомазутові блоки, а вугільні блоки переведуть на спалювання газу.

17 січня Україна попросила екстрену аварійну допомогу в Білорусі для недопущення вимкнень споживачів, писало агентство "РБК-Україна".

У "Центренерго" заявили 19 січня, що причина нестачі вугілля – прорахунки під час планування прогнозного балансу виробництва електроенергії.

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