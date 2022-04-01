У "Дії" приймають заявки на компенсацію за втрату житла – Зеленський

За кілька днів подано вже 25 тисяч 491 заяву. Вже скоро можливість подавати заяви запрацює й офлайн

Держава компенсує українцям втрату житла через окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський розповів, що у "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйновану нерухомість українців. Держава обіцяє повернути все те, що зруйнували російські окупанти – будинки, квартири тощо.

Про це глава держави повідомив у новому відеозверненні.

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За словами Зеленського, за кілька днів подано вже 25 тисяч 491 заяву.

"Кількість мешканців у цих будинках і цих квартирах, які були зруйновані, за нашими підрахунками – 63 тисячі 471 людина. Але ж ми знаємо, що відновлювати треба більше. Значно більше. Тож розповідайте всім, кому це потрібно, про таку державну програму. Важливу програму", – сказав президент.

Він додав, що вже скоро можливість подавати заяви запрацює й офлайн, у ЦНАПах, у звичному для багатьох українців режимі.

У "Дії" з'явилась нова функція для українців у Польщі – що можна зробити онлайн

Українці, які виїжджають до Польщі через воєнні дії, мають багато питань щодо оформлення документів, пошуку житла та загалом влаштування побуту. Щоб такі проблеми вирішувались якомога швидше, портал "Дія" запустив спеціальну сторінку. Відтепер розділ "Допомога громадянам України у Польщі" доступний на офіційному сайті "Дії".

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На самому початку сторінки доступні контакти консультаційного центру для Українців у Польщі. Набравши номер або зайшовши на сайт, людина зможе отримати інформацію про: