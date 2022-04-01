У "Дії" приймають заявки на компенсацію за втрату житла – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що у "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйновану нерухомість українців. Держава обіцяє повернути все те, що зруйнували російські окупанти – будинки, квартири тощо.
Про це глава держави повідомив у новому відеозверненні.
За словами Зеленського, за кілька днів подано вже 25 тисяч 491 заяву.
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"Кількість мешканців у цих будинках і цих квартирах, які були зруйновані, за нашими підрахунками – 63 тисячі 471 людина. Але ж ми знаємо, що відновлювати треба більше. Значно більше. Тож розповідайте всім, кому це потрібно, про таку державну програму. Важливу програму", – сказав президент.
Він додав, що вже скоро можливість подавати заяви запрацює й офлайн, у ЦНАПах, у звичному для багатьох українців режимі.
У "Дії" з'явилась нова функція для українців у Польщі – що можна зробити онлайн
Українці, які виїжджають до Польщі через воєнні дії, мають багато питань щодо оформлення документів, пошуку житла та загалом влаштування побуту. Щоб такі проблеми вирішувались якомога швидше, портал "Дія" запустив спеціальну сторінку. Відтепер розділ "Допомога громадянам України у Польщі" доступний на офіційному сайті "Дії".
На самому початку сторінки доступні контакти консультаційного центру для Українців у Польщі. Набравши номер або зайшовши на сайт, людина зможе отримати інформацію про:
- вакансії;
- права на ринку праці;
- навчання та перепідготовку;
- форми підтримки з боку уряду праці;
- процедури працевлаштування іноземців;
- інструменти ринку праці (включаючи стажування, ваучери, професійне навчання для дорослих, громадські роботи чи інтервенційні роботи).
Також портал розповідає, які умови існують для легального перебування в Польщі. Крім того, пояснюються нюанси щодо документів, перетину кордону, а також як знайти роботу та отримати різні види допомоги.
"Дія" подає і посилання на вебсайти, які могли б бути корисними для українців. На ресурсі є пояснення щодо відкриття власного бізнесу у Польщі, а також відповіді на найпоширеніші запитання щодо проживання у цій країні.